SegezhaGroup участвует в программах по волонтерству

7 июля 2022 г. в Москве на конференции «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», посвященной 20-летию Комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров, выступила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева. От лица холдинга она также подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по корпоративному волонтерству.

В ходе выступления Кермен Манджиева подробно рассказала о развитии корпоративного волонтерства холдинга. В этой сфере Segezha Group обладает значительным потенциалом. Компания – молодая, с широкими перспективами развития бизнеса. Это первый холдинг российского ЛПК, вышедший на IPO. Размещение состоялось на Московской бирже весной прошлого года. Также в 2021 году Segezha Group провела публичные слушания и опубликовала свой ESG-отчет.

В настоящее время компания представлена в 9 российских регионах. В состав Группы входит более 20 предприятий. На них трудится более 20 тысяч человек. Как правило, заводы расположены в небольших городах, например, в г.Сегежа (Республика Карелия), г. Сокол (Вологодская область), г. Лесосибирск(Красноярский край). При этом в конце прошлого года количество активов холдинга заметно увеличилось – Segezha Group присоединила ООО «ИнтерФорест Рус» в Иркутской области и Красноярском крае.

Волонтерское движение объединяется под единым брендом Segezha Group. С целью достижения ЦУР и соответствия наилучшим практикам ESG волонтерская деятельность делится по трем главным направлениям: экологическому, социальному и интеллектуальному.

Уже собран актив будущего движения. В нем более 100 человек в возрасте от 19 до 60 лет. При этом их средний возраст – 35 лет. Таким образом, решение о вступлении в волонтерские ряды принимается с сознательных позиций, исходя из желания принести пользу обществу. Одновременно волонтерское движение является дополнительным преимуществом для бренда работодателя, особенно с точки зрения молодого поколения.

Больше всего волонтеров холдинга в Костромской области и Москве. За ними следуют Иркутск, Киров, Вологда, Сегежа, Лесосибирск. Сейчас идет их обучение, знакомство внутри команды. Segezha Group также перенимает опыт «материнской» компании – АФК «Системы».

Важное внимание в Segezha Group уделяют контакту с Национальным советом по корпоративному волонтерству. В заключение мероприятия с ним подписали соглашение о сотрудничестве на некоммерческой основе.

Опыт доказывает, что корпоративное волонтерство может вести к значимым социальным изменениям, эффективным корпоративным коммуникациям. Для объединения волонтерских ресурсов в 2014 году создали Национальный совет по корпоративному волонтертсву. В нем более 60 компаний-участников, 40 тыс. корпоративных волонтеров, 70 партнеров из государственного, корпоративного и некоммерческого секторов в 30 регионах России.

Теперь Segezha Group и Совет будут проводить совместные консультации, рабочие встречи, экспертные совещания, «круглые столы» и конференции. Также они займутся совместными исследованиями и обменом информацией.

Вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева комментирует: «Для нас важно сотрудничество с такой крупной и хорошо зарекомендовавшей себя организацией. Надеемся с опорой на ее опыт и возможности совместных проектов выстроить эффективный механизм волонтерства внутри Segezha Group. В свою очередь, готовы активно делиться своими идеями и наработками».

«Мы сильны нашим партнерством. Ни одна компания, ни даже две компании вместе не могут сделать что-то, что действительно будет влиять на уровень и качество жизни людей, которые живут и работают в регионах нашего присутствия. Поэтому мы очень гордимся, что у нас около 70 партнеров из государственного, корпоративного и некоммерческого секторов. Для нас одним из ключевых моментов является продолжение нашего партнерства. Потому что мы считаем, что в этом одна из наших сильных сторон», - отмечает Жукова Ирина, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству.