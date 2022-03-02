В Вологде готовятся к паводку

К поводку в руслах рек нужно навести порядок. Фото: администрация города Вологды

В Вологде начали чистить русла рек. Малые реки Вологды расчищают от веток и мусора в ходе подготовки к весеннему паводку.

Чтобы не было подтоплений, ведется комплекс работ. Среди них - чернение и резка льда на реке Вологда, прочистка ливневых канализаций, мониторинг уровня воды и контроль ее качества, работы по предотвращению заторов в руслах малых рек областной и пр. На сегодняшний день ледорезные работы на основных участках реки Вологды завершены, специалисты Центра гражданской защиты перешли на очистку малых рек.

«Работы по очистке русел малых рек проводятся для профилактики заторов льда. Расчистка реки Шограш от веток ведется уже около трех недель. Ежедневно задействованы пять человек и техника. Ветви убирают вручную, для вывоза бревен используется техника. Также работы ведутся в руслах рек Содемы, Евковки, Тошни. Проблемные точки меняются каждый год в зависимости от того, где копится мусор. Чтобы определить эти участки, используем квадрокоптер, обследование территорий с воздуха проводим регулярно», - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Вологды Олег Пономарев.

Также продолжаются работы, которые позволят не допустить подтоплений дорог и тротуаров талыми водами. Это очистка дождеприемных колодцев, водоотводных и водопропускных труб, ливневой канализации. В настоящий момент в городе работают 8 бригад МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и спецтехника: 2 каналопромывочные машины, 2 илососа, передвижная мастерская, экскаватор, МТЗ-82. Работы ведутся во всех микрорайонах города.

Кроме того, на проблемных территориях, где плохо уходит вода, строят дополнительные участки ливневой канализации.

«Ежегодно есть список проблемных мест, он был актуализирован в 2022 году. В нем 37 точек, которые находятся на особом контроле. Из этого списка на данный момент параллельно работаем по трем объектам. Вчера специалисты Водоканала приступили к водоотведению из пруда во Фрязиновском парке. Там будет построено порядка 300 м ливневой канализации диаметром 200 мм. Идет строительство 200 метров ливневки по пр. Победы в районе домов №№ 50-81. На очереди - перекресток ул. Клубова - Луначарского. Там запланирована установка дождеприемного колодца и строительство ливневого коллектора с подключением к существующей системе ливневой канализации», - прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

По поручению Мэра города Сергея Воропанова в городе также была усилена работа по контролю качества воды в реке Вологда. Появилась дополнительная точка забора анализа воды в поселке Молочное в районе подвесного моста. Также специалисты берут пробы воды в районе Окружного шоссе и недалеко от поселка Семенково. Это делается для того, чтобы зафиксировать попадание посторонних веществ в реку. Забор проб в весеннее время будет проводиться один раз в два дня. Специалисты берут две пробы воды - на химические показатели (запах, мутность, азот) и микробиологические показатели (микробы и бактерии). На данный момент все показатели в норме.

Специалисты Администрации города ведут работу и с представителями садоводческих некоммерческих товариществ. По предварительной информации, сейчас в зоне возможного подтопления находится порядка 260 домов на территориях СНТ и важно совместными усилиями минимизировать риски. Аварийные, спасательные и другие службы города готовы задействовать до 275 человек и 59 единиц техники, в экстренной ситуации эти силы будут утроены.

Напомним, информацию о местах подтопления на улично-дорожной сети можно передать в аварийно-диспетчерскую службу МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по номерам: 75-72-15, 75-33-49. Сообщить о подтоплениях на территории жилого дома можно в свою управляющую компанию, при их бездействии - позвонить в ЕДДС по г. Вологде: 72-45-00.

На сегодняшний день уровень воды в реке Вологда составляет 106,7 метров по Балтийской системе. Это на шесть метров ниже критического уровня. Толщина льда на реке составляет 30-35 сантиметров, при этом из-за перепада температур он становится рыхлым и неустойчивым. Аншлаги на водоемах Вологды, предупреждающие граждан о запрете выхода на лед установят после 15 марта, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.