Сердце выпинали ногами вологодские вандалы

Контейнер на площади Чайковского появился в сентябре 2021 года.

Вологжанка Алла Длужневская, одна и активистов экологического проекта "Сердце для крышечек", сообщила о вандалах, которые ставят под угрозу проект. Речь идет об экологическом арт-объекте «Сердце для крышечек», установленном на площади Чайковского областного центра. "Так радостно было, что ещё в одном районе нашего города появилась частичка нужного, для современного человека, искусства. Но, к сожалению, в целости и сохранности простояло оно не так долго. Сердце довели до состояния невозможности использования: выпинали ногами металлическую решетку, табличку сорвали, анкера вытащили", - сообщила Алла.

Вандалы раскурочили контейнер. Фото: Алла Длужневская.

Несмотря на старания волонтёров, ситуация усугубляется - крышки разбрасывают, они валяются по всей площади, вызывая возмущения местных жителей и властей.

По ее словам, было написано заявление в полицию, но там отказали в возбуждении уголовного или административного дела. Так что хулиганы могут остаться безнаказанными.

Нападению подверглись и другие экологические объекты - контейнеры по сбору вторсырья "Велеса", "Зелёного Полюса", контейнер "Дюрасел". Большинство из экологов, зная особенности поведения хулиганов, стараются размещать контейнеры под "присмотром" видеокамер. Однако публичных "порок" вандалов так и не происходит. А значит, у них есть все основания считать, что можно портить чужое имущество и оставаться безнаказанными.

АНО "Мама может" третий год собирает крышки - перерабатываемый пластик, который активисты сдают на завод, из него получаются новые изделия, например, пакеты и тротуарная плитка. Проект #КрышкиИришки проходит в Вологде второй год, на переработку отправлено около 3 тонн крышек. На вырученные деньги оказывается помощь школам области.

Контейнер в виде сердца для сбора крышек установлен на площади Чайковского 3 сентября 2021 года. Стоимость конструкции - 40 000 рублей. Их собирали всем миром. "Это по праву «народное» сердце!" - возмущена активистка.