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Общество27 февраля 2022 5:40

Работы на строительстве набережной в Череповце приостановят из-за нереста рыб

Полностью набережная обновится к осени 2022 года
Иван Чухнин
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Строительство в районе Соборной горки будет закончено осенью. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Строительство в районе Соборной горки будет закончено осенью. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце ведется строительство набережной. Участок около Соборной горки готов на 30%. О ходе стройки рассказал мэр города Вадим Германов. Он сообщил что уже сделано и когда работы на объекте будут временно приостановлены.

Чтобы берег не осыпался, сооружается подпорная стенка длиной 308 метров. "Самая ответственная часть проекта - устройство подпорной стенки. Долгие годы берег здесь осыпался в реку, а после завершения работ эта проблема исчезнет. Длина бетонной стенки - 308 метров. Сооружение разбито на два этапа, первая часть уже построена. Закончен и монтаж локальных очистных сооружений. Дождевая вода с набережной будет собираться и проходить очистку перед тем, как попасть в реку", - сообщил Вадим Германов.

Ежедневно на объект выходят 33 человека.

"С приходом весны начнется нерест - работы в акватории будут запрещены", - сообщил мэр.

Интенсивное строительство продолжат детом. А обновленную набережную с тротуарами и велодорожками череповчане увидят уже осенью этого года.

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