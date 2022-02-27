В Вологодской области охотники должны отчитаться о своих осенне-зимних успехах

Добывать можно только волка.

В Вологодской области заканчивается осенне-зимний сезон охоты.

28 февраля закрывается охота на кабана, пушных зверей и боровую дичь. Можно лишь, до конца марта, добывать волка. Облохотдепартамент напоминает, что в течении 20 дней со дня закрытия сезона охотники должны сдать разрешения на добычу пушных зверей и птиц. Разрешения на добычу кабана необходимо сдать до 10 марта. За нарушение сроков сдачи сведений предусмотрен штраф в размере до 1000 рублей. Впрочем, чаще применяется отказ в выдаче нового разрешения на добычу.

На основе сведений, полученных от охотников, будут подведены итоги завершившегося сезона. На основе обобщенных данных зимнего маршрутного учета и данных о добыче будут подготовлены предложения по лимитам и квотам добычи. В апреле в Облохотдепартаменте запланированы ежегодные общественные обсуждения лимитов и квот в сезоне охоты 2022-2023 года.

Очередной сезон на пернатую и боровую дичь откроется с последней субботы апреля: «С 28 февраля сезон осенне-зимней охоты практически закрыт, за исключением охоты на волка, который продлится до конца марта. До открытия весеннего сезона добыча иной дичи под запретом. Инспекторы по-прежнему будут проводить рейды по борьбе с браконьерами. За нарушение Правил охоты предусмотрены различные виды ответственности, в том числе и лишение охотничьего билета, что в свою очередь может повлечь аннулирование разрешения на право ношения и хранения оружия», - комментирует начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.