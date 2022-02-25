Вологодская областная клиническая больница: курс на высокие технологии

Вологодская областная больница отпраздновала свой 70-летний юбилей

На минувшей неделе состоялся традиционный отчет главного врача Вологодской областной клинической больницы Дмитрия Ванькова о работе коллектива в прошедшем году. Как всегда, это предельно открытый разговор, с конкретными цифрами, глубоким экономическим анализом, постановкой задач на год грядущий.

Главный врач ВОКБ, к.м.н. Дмитрий Ваньков.

Работа крупнейшего лечебного учреждения региона, в который входят многопрофильный стационар, сердечно-сосудистый и перинатальный центры, областная консультативная поликлиника, травматологический центр и отделение санитарной авиации, - никогда не была простой. Но этот год, когда вся система здравоохранения испытывалась на прочность, был особенным. Коллектив работал на пределе возможностей. Так, из-за перепрофилирования городских больниц в моногоспитали пришлось срочно организовывать дополнительные круглосуточные дежурные посты для приема пациентов, поступающих по «скорой» для оказания экстренной медицинской помощи. Это существенно увеличило нагрузку на персонал: доля экстренной медпомощи в учреждении резко выросла и составила 80 процентов, тогда как ранее ее объем составлял около трети. Кроме того, реорганизация работы перинатального центра потребовала существенных интеллектуальных и материальных ресурсов, но благодаря слаженной работе профессионалов учреждение сумело достойно решить стоявшую перед ним задачу в части организации деятельности самого центра, но оптимизация функционирования акушерской помощи в регионе и достижение целевых показателей в работе остается первостепенной задачей на 2022 год.

Сейчас в областной больнице работает 1588 человек, в том числе 258 врачей. Всего за 2021 году они оказали помощь более чем 145 тысячам вологжан. 25 тысяч человек прошли лечение в условиях стационара, одна тысяча – в условиях дневного стационара, остальные – через обращения и обследования в консультативной поликлинике. Напомним, специалисты ВОКБ принимают пациентов по направлению врачей-специалистов поликлиник, по скорой помощи, также работает отдел платных услуг. На плечи медиков ложатся самые сложные и нестандартные случаи региона, сюда приезжают или доставляются пациенты из районов, где нет необходимого оборудования и специалистов.

В 2021 году в отделениях ВОКБ было произведено более 12 тысяч хирургических операций, это на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом году. С октября 2020 года хирургические отделения работали круглосуточно по приему экстренных больных, значительно выросла нагрузка и на отделения реанимации.

Объем высокотехнологичной медпомощи в ВОКБ растет.

План по высокотехнологичной медицинской помощи выполнен на 102 процента – ее получили почти 2000 пациентов. Это на 38 процентов больше, чем в предыдущем году. В 2021 году она оказывалась по 14 профилям, годом ранее - по 11, а в 2016 – лишь по 6. Медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний – это предмет пристального внимания руководства учреждения, в силу огромной важности для системы здравоохранения региона. Большая часть высокотехнологичных операций проводится в кардиохирургической операционной, количество их растет, при этом операции становятся все более сложными. Например, раньше вологжане на операции по имплантации двухкамерных частотно адаптивных электрокардиостимуляторов ездили за пределы региона, сейчас их успешно производят в ВОКБ. В сосудистой хирургии используются самые современные технологии, производятся такие операции, которые могут делать не все федеральные центры.

Дмитрий Ваньков подчеркнул: «Огромное спасибо губернатору Олегу Александровичу Кувшинникову, Правительству Вологодской области, департаменту здравоохранения региона за понимание необходимости поддержания материально-технической базы организации, развития высокотехнологичной медицинской помощи. Без прогресса в этом направлении без сложных видов помощи останутся наши пациенты, которые будут вынуждены обращаться в федеральный центр, 2021 год стал тому подтверждением.

По словам Дмитрия Ванькова, напряженно работает территориальный центр медицинских катастроф. Врачи ВОКБ оказали помощь 309 пациентам, попавшим в чрезвычайные ситуации – это в три раза больше, чем в 2020 году. В 46 ЧС пострадало 64 ребенка. В регионе остается высоким травматизм в ДТП. В 845 происшествиях на дорогах пострадало 2407 человек, из них 389 – дети. 616 участников ДТП были госпитализированы.

И еще несколько фактов, характеризующих работу ВОКБ в 2021 году:

- В минувшем году была резко увеличена выездная консультативная медпомощь в районах – было организовано практически в 4 раза больше выездов, чем годом ранее. Почти 6 тысяч пациентов получили консультации, не выезжая в областной центр.

- В отделении новорожденных перинатального центра родилось 3141 малышей.

- В экстренных случаях на помощь приходит санитарная авиация. Всего в минувшем году из удаленных населенных пунктов было эвакуировано 524 человека, осуществлено 230 вылетов.

- Производится дальнейшее укрепление материально - технической базы. Так, проведен ремонт 8 этажа здания на Пошехонском шоссе – для размещения отделения травматологии и ортопедии 2-ого травматологического центра первого уровня. Проведен капремонт второго этажа – там размещены операционный блок №1, это 4 операционных и вспомогательные помещения.

- Произведен капремонты патологоанатомического корпуса и системы медицинского газоснабжения акушерского корпуса. Все это серьезные капитальные вложения – было потрачено свыше 370 млн. рублей. И работы будут продолжены: запланирован капремонты действующего операционного блока, первого этажа для размещения МРТ и четвертого этажа для травматологического отделения.

- Ведется закуп оборудования и инструмента для операционных. В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были технически модернизированы 4 операционные и отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции регионального сердечно-сосудистого центра.

- Большое внимание уделяется обратной связи – ведется анкетирование пациентов, проходивших лечение в ВОКБ. Большинство пациентов благодарны коллективу за проявленный профессионализм, чуткость и доброжелательное отношение. За 2021 год проанкетировано 505 пациентов. В поликлинике из 231 опрошенного полностью удовлетворены работой учреждения 202 – то есть 87, 4 процента. Еще 29 (12, 6%) удовлетворены частично. В стационаре из опрошенных 274 человек полностью удовлетворены работой учреждения 246 человек (89, 8%), удовлетворены частично 28 человек - 10, 2% , неудовлетворенных 0 %.

- За последнее время обновился сайт лечебного учреждения, в 2021 году его просмотрели 251,3 тыс. человек, в среднем за месяц это 29 тыс. просмотров. В 2020 эта цифра составляла 17 тыс. просмотров в месяц. Существенно выросло количество онлайн-консультаций на сайте – до 962 (в 2020 - 280). Активно развивается группа ВОКБ в социальной сети ВКонтакте, растет количество подписчиков и просмотров. Работает колл-центр, операторами обработано 5602 обращения на единый многоканальный номер 55 66 66.

Речь в отчете шла и о заработной плате, которая повышается согласно дорожной карте. "Зарплата весьма достойная. Фонд заработной платы растет. Не секрет, что доходы являются основным мотивационным фактором для работающих. И, чтобы учреждение было привлекательно для высококлассных специалистов будем сохранять текущий вектор", - сообщил Дмитрий Витальевич.

А пока – ВОКБ продолжает работу над качеством оказываемых услуг. Учреждение готовится к аккредитации, к последующему прохождению сертификации.

Кстати, в минувшем году Вологодская областная клиническая больница отметила 70-летний юбилей. В адрес сотрудников и руководства поступили многочисленные поздравления от должностных лиц, коллег, главных врачей ЦРБ. В юбилейный год 226 сотрудников отмечены наградами разных уровней – Министерства здравоохранения, Губернатора Вологодской области, Законодательного собрания региона, администраций муниципальных образований. Но среди наград есть и особые, которые не заносят в трудовые книжки: это благодарности простых пациентов, которым профессионалы, специалисты старейшего лечебного учреждения области вернули здоровье, а многим – и жизнь.

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