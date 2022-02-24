В Череповец привезут спасенных щенков и кошек из ДНР и ЛНР

Фото: Аня Мастерских, ВКонтакте

В Череповец привезут животных беженцев из Донецка. главным образом это щенки - от 3 до 6-7 месяцев. Но ожидается, что прибудут и кошки. Куратор проекта - зоозащитница Анна Мастерских.

Фото: Аня Мастерских, ВКонтакте

"Все мы наслышаны что происходит в Донецке… Людей эвакуируют, и к сожалению домашних питомцев забирают далеко не все… Я не могу никого осуждать, но люди спасаются, покидают свои дома, а животным, кошкам и собакам искать спасения не где…

Вчера ночью мне пришла в голову безумная идея и я решила, что стоять в стороне нельзя! Я взяла на себя ответственность за нескольких собак и договорилась вывезти их из Донецка.. В основном к нам приедут ДЕТИ, щенки возрастом от 3 и до 6-7 месяцев. Предположительно, на следующей неделе их транспортируют в Питер, из Питера забрать уже должны мы сами. Сейчас мы находимся на связи с волонтерами Донецка", - пишет Аня на странице ВКонтакте.

Аня Мастерских, ВКонтакте

К акции по спасению животных, пострадавших от спецоперации, планируют помочь несколько городов - Москва, Санкт-Петербург, Крым и другие города России. Им планируется найти новых хозяев или передержку.

Сейчас волонтеры срочно объявили о необходимости помощи в перевозке - требуется микроавтобус. Нужны передержки, клетки для перевозки и кураторы...