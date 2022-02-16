Топ подарков на 23 февраля в Вологодской области: видеоигры, лотереи и спорттовары

Анализ собственных данных за февраль 2021 и 2022 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары, а проводить этот день мужчины предпочитают в ресторанах, барах и кинотеатрах.

Накануне 23 февраля, который считается праздником всех мужчин, традиционно повышается спрос на товары и услуги, которые выступают в качестве подарков. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах видеоигр – 56%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты – 38%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары – 33%.

Праздничные развлечения: знакомства, рестораны и кино

Многие мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве, о чем свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 64% по сравнению со средним значением месяца.

Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в рестораны и бары, в этих заведениях количество транзакций вырастает на 23% и 22% соответственно. Примерно такой же наплыв посетителей наблюдается в кинотеатрах и театрах – на 22% и 17%.

Часть жителей региона предпочитает домашние вечеринки, о чем говорит рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 20%, а также в супермаркетах на 19%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Вологодской области. Учитывались платежные операции в феврале 2021 и 2022 годов.

(1) Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля