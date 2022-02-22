В Вологодской области пенсионерка с пистолетом ограбила престарелую землячку

Молодуха на пенсии с пистолетом ограбила 86-летнюю бабушку. ЧП случилось в одном из райцентров Вологодской области. Улова хватило на пиво, а пистолет оказался игрушечным. Грабительницу вычислили, ею оказалась 62-летняя пенсионерка. О ЧП сообщает региональное УМВД.

21 февраля в дежурную часть райотдела полиции с заявлением о разбойном нападении обратилась 86-летняя пенсионерка. Она находилась дома, когда к ней в дом ворвалась неизвестная женщина с платком на лице и, угрожая пистолетом, потребовала деньги. Женщина отдала всё что было - из банки с мелочью на стол было выложено около 80 рублей.

Райотдел УМВД оперативно задержал разбойницу. Грабительницей оказалась 61-летняя пенсионерка, жительница соседней деревни. Ранее она имела проблемы с законом.

Подозреваемую доставили в отдел полиции. Там женщина рассказала, что она поехала в гости к сестре на такси, но по дороге выяснилось, что родственницы нет дома. Чтобы поездка была не зря, она закрыла платок на лицо, достала игрушечный пистолет, который носила для самообороны, и заявилась к пенсионерке. Наставив пистолет на старушку, она забрала деньги. Мелочь она потратила на покупку литра пива. Затем снова на такси отправилась домой.

Как выяснилось, носительница пистолета ранее неоднократно привозила пенсионерке молоко, поэтому знала, что та живет одиноко, при этом получает приличную пенсию.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Женщина разоружена и задержана. Ей грозит внушительный срок - до 10 лет лишения свободы.