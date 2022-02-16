Segezha Group направила на благотворительность в 2021 году 234 млн руб

вышка Кеноз

В 2021 году в рамках централизованной программы компанией было реализовано более 70 благотворительных проектов. Охват аудитории благополучателей - 620 тысяч человек.

«Инвестиции в благотворительные и экологические акции, грантовые конкурсы, развитие инфраструктуры в городах нашей ответственности и корпоративное волонтёрство за год составили более 234 млн рублей. Программу 2022 года мы строим традиционно в синергии с потребностями жителей, планируем развивать системные проекты, наращивать активность и усилить работу с местными сообществами в регионах присутствия. Фокус внимания будет сосредоточен на мероприятиях, связанных с экологией, развитием образовательных и медицинских учреждений, благоустройством зон отдыха и спорта, созданием парков, скверов и детских площадок. В регионах работы наших новых активов будем масштабировать лучшие практики работы с людьми, например, опыт проекта «Я шагаю по Сегеже», который получил положительные отклики жителей и высокую оценку экспертов», - отмечает вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

Сокольская ЦРБ

«Я шагаю по Сегеже» - один из самых ярких проектов благотворительной программы Segezha Group в 2021 году в Республике Карелия, это программа, объединившая 36 отдельных проектов в общую концепцию развития города. Бюджет мероприятий этого «марафона добрых дел», ставшего лауреатом международной премии Investment Leaders 2021, составил более 155 млн руб. Это новый подход к социальным инвестициям. В реализацию важных для города инициатив удалось неформально вовлечь практически всё население г.Сегежа.

Еще один благотворительный проект «Птицы, рыбы и киты» был реализован в Архангельской области. На литорали Белого моря в районе мыса Глубокий компания совместно с Национальным парком «Кенозерский» и Минприроды обустроила экологическую тропу с инфраструктурой экотуризма и установила смотровую вышку для наблюдения за уникальными белыми китами – белухами. 12-метровая конструкция была изготовлена из деревянных конструкций на деревообрабатывающем комбинате Segezha Group в г.Сокол Вологодской области. Экологический маршрут, проложенный в целях устойчивого развития региона в рамках нацпроекта «Экология», стал популярным у местных жителей и служит примером ответственного отношения к природе.

Еще одно направление – грантовый конкурс социальных проектов «Добрые леса Segezha Group». Это масштабный проект, предусматривающий привлечение социально активного населения 5 регионов к решению вопросов развития городской среды. Более 30 инициатив граждан, связанных с благоустройством городских общественных пространств, воспитанием молодежи и сохранением лучших традиций прошлого, получили грантовое финансирование компании и были реализованы в Лесосибирске, Онеге, Сегеже, Вологде и Соколе.

Высокую оценку жителей получил также зонтичный проект по пропаганде здорового образа жизни - «Зеленый фитнес Segezha Group». 725 тренировок на свежем воздухе под руководством опытных тренеров состоялись в Карелии, в Красноярском крае, в Архангельской, Вологодской, Костромской и Кировской областях. В проекте приняли участие 5790 человек.

Семёнково

В 2021 году Segezha Group помогла разработать две архитектурных концепции проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса Министерства строительства и ЖКХ. Проекты «Семейный парк «Сегежа» (Республика Карелия) и «Галич – город у синего озера» (Костромская область) стали финалистами конкурса и будут реализованы на практике. В рамках программы благотворительности компания также поддерживала генофонд карельской березы, помогала материалами в восстановлении музея-заповедника Кижи в Карелии и объектов музея деревянного зодчества «Семенково» в Вологде, софинансировала археологическую экспедицию для школьников «Унорож» в Галичском районе Костромской области. Волонтеры Segezha Group высаживали аллеи деревьев, проводили экологические акции по выявлению свалок в лесах, уборке мусора и благоустройству парков. Холдинг деятельно оказывал помощь почти 5 тысячам ветеранов труда, среди которых 164 ветерана Великой Отечественной войны.