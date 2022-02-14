19-летняя девушка в Вологде не оплатила 121 штраф ГИБДД

Снежанна З. в зале суда. Стоп-кадр пресс-службы судов региона.

Инспекторы ДПС в Вологде задержали девушку, управлявшую автомобилем "Форд Фокус", на улице маршала Конева. Выяснилось, что у автоледи не было ОСАГО. Также при проверке по базам данных выяснилось, что у Снежанны имеется 121 неоплаченный штраф за нарушения Правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области, сотрудникам ДПС пришлось составить 121 протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Для составления административных материалов в отношении автоледи были привлечены 6 сотрудников отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области. В общей сложности госавтоинспекторы потратили около 6 часов на оформление документов.

А вскоре девушка предстала перед судом.

В судебном заседании, где рассматривали 28 административных дел, главным образом по превышении девушкой скорости, Снежанна пояснила, что в июне прошлого года продала свой автомобиль "Форд Фокус" знакомому. Они договорились, что регистрационные документы менять не будут. Кроме того, она сама периодически пользовалась машиной.

Извещения о штрафах девушка не получала, потому что их направляли по адресу прописки в город Коряжму Архангельской области, а оттуда ей никто не переправлял, так как она ни с кем не общается.

Мировой судья назначил девушке Снежанне З. за каждое из 20 правонарушений наказание в виде 6 суток административного ареста, с исчислением срока с 11 февраля 2022 года с 10:30. Наказания девушка будет отбывать одновременно, то есть всего проведет под арестом 6 суток.

По 8 делам об административных правонарушениях мировой судья производство прекратил в связи с истечением срока давности. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы участниками процесса.

В минувшую пятницу на судебный участок поступило еще 93 административных материала по аналогичным правонарушениям в отношении этой девушки. Их рассмотрение еще впереди.