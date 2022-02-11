В Вологодской области пенсионерку везли к врачам на санках

Фото: газета Шекснинского района "Звезда".

Дорога в деревню, где живёт пенсионерка, занесена снегом. В нее не могут проехать ни скорая, ни пожарные. Люди, даже если заболеют, терпят до последнего. И, если прижмет, то вся надежда на родственников.

Журналисты газеты «Звезда», которая выходит в Шекснинском районе, назвали случай диким и на всякий случай проверили.

«Нам позвонила жительница деревни Сельцо Прасковья Егоровна Лебедева и, буквально рыдая в трубку, рассказала, как её родственникам пришлось 400 метров тащить санки по нерасчищенной дороге, чтобы доставить 87-летнюю бабушку в больницу», — пишет издание.

В Сельцо стало невозможно пробраться уже после Нового года.

Глава района узнал о ситуации вместе с журналистами , и, конечно, уже взгрел нерадивых:

«За расчистку этой дороги отвечает Угольское сельское поселение. Никаких оправданий тут быть не может. Я только сегодня узнал о том, что деревня брошена, и мы сразу договорились с дорожниками, что в понедельник они доставят туда гусеничный трактор для расчистки. Но это в том случае, если за выходные туда не удастся пробиться на более легких тракторах. Как администрация Угольского поселения смогла создать такую проблему, мне непонятно».

Как выяснилось, дороги чистятся по заявкам от Угольского поселения, но заявок, касающихся дороги на Сельцо - нет. Поэтому её никто и не чистит.

Директор Шекснинского ДРСУ А.С. Смирнов оправдывается так: «Мы чистим дороги строго по заявке от Угольского поселения. В какой-то момент в заявках эта дорога перестала фигурировать и её полностью замело. Когда после Нового года нам было снова предложено её расчистить, то наша техника пробиться уже не смогла»

Стоп-кадр канала RT

Интересно, что на телеканале RT появилось видео, как около десятка молодых мужчин везут 27-летнюю родственницу в больницу по горной тропинке на вполне современной садовой тачке. Дело происходит в Дагестане.

Видимо, проблемы по всей стране одни и те же. Только в северных деревнях столько молодых родственников на одну женщину найти невозможно.