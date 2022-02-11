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Общество10 февраля 2022 22:00

В Вологодской области снимут фильм с участием звезд первой величины

В фильме
Иван Чухнин
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Михаил Пореченков. ВКонтакте, Александр Кузьмин.

Михаил Пореченков. ВКонтакте, Александр Кузьмин.

Вологодчина станет съемочной площадкой для еще одного художественного фильма. Съемки начнутся в этом году. Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин:

"Великий Устюг и Вологда станут местом съемок полнометражного художественного фильма "Рецепт прабабушки".

В съёмках новогодней комедии примут участие народные артисты страны Михаил Пореченков, Василий Бочкарёв, Мария Аронова, заслуженный артист РФ Андрей Федорцов. Сейчас творческая группа подбирает локации для будущих съемок. Съемочный процесс в нашем городе запланирован на март.

Рад, что местом создания киноистории о любви, верности, вере в чудо, семье и широкой русской душе выбран именно наш удивительный край.

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