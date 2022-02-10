Местная знаменитость в Красавино пугает детей и взрослых

Как измеряется степень общественной опасности? Вот вопрос!

Нездоровый человек пугает детей в Красавино. Взрослые озабочены, а врачи и полиция молча разводят руками.

«По воле случая стал участником одной неприятной ситуации. Проезжая по улице Мелиоративная, увидел, как один, небезызвестный в Красавино, Д… что-то активно пытается объяснить двум ребятишкам . Показалось мне это странным, я посигналил и остановился. Дети бегом побежали к машине, этот же схватил санки и поскакал (не пошёл, не побежал, а именно поскакал) в сторону центра по Советскому. Детишки напуганы, девочка плакала, со слов мальчика, дядя звал их в дом смотреть топоры», — такая история появилась в группе «Подслушано в Красавино» ВКонтакте.

Как оказалось, это не фейк: информацию подтверждают многие горожане.

«Он ко мне два раза подскакивал с санками и длиннющей железной цепью, играя передо мной, крутя перед лицом. Лицо искажено, пена у рта. «В цинковом гробу, в цинковом гробу жди своего сына меньшего. Приедет к тебе в цинковом гробу», – это в самом центре Красавино он скакал передо мной и обещал. Второй раз снова это же молол и ещё про старшего моего сына. Хотела идти в полицию, но очень заболела и слегла. Его же знают органы полиции, видят, что тусуется он в центре и наскакивает на детей и женщин. Снял шубу свою – и на свитере экипировка под холодное оружие», — рассказала одна женщина.

«У него опять едет крыша», «Может, этого скакуна пора в психушку?». Однако, кто -то из знающих сообщает: «Его не берут в психушку».

Полиция, по словам горожан, лишь разводит руками:

«В полицию бесполезно: заявлений не берут, только объяснительную. И только руки разводят», «Ездили в прокуратуру с этим вопросом – тоже бесполезно. Так и говорят: «Он скачет, угрожает, а ведь не трогает».

Поэтому, пока «... беда не случится, мер не примут».