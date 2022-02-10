Каждая третья заявка на ипотеку в Райффайзен Банк приходит от партнеров

«Райффайзен Банк давно зарекомендовал себя на рынке как надежный партнер по развитию ипотечного бизнеса для застройщиков, агентств недвижимости и частных риелторов, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Мы продолжаем постоянно улучшать наши процессы и системы, чтобы работать с нами было ещё комфортней».

В конце 2021 года Райффайзен Банк полностью обновил портал для ипотечных партнеров «Райффайзен.Недвижимость». Это удобный сервис обмена документами с банком для риелторов, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных брокеров консультантов. К нему легко подключиться и получить доступ к мгновенному оформлению кредитных предложений. При разработке обновления учитывались особенности и нюансы работы специалистов из сферы недвижимости, чтобы выход на сделку был удобным и быстрым.