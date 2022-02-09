Вологодский замгубернатора Михаил Глазков одобрил сталинские расстрелы

Михаил Глазков вспомнил сталинские времена Фото: Правительство Вологодской области

Высокопоставленный чиновник, офицер, напомнил подчиненным, что бы с ними сделали в 30-е годы прошлого века. Одобрил и пожалел что на дворе иные времена.

Телеграм-канал "Замгубернатора" опубликовал информацию, заинтересовавшую журналистов.

Михаил Глазков проводил очередное совещание межведомственной комиссии в формате видеоконференцсвязи. На мероприятии заместитель губернатора, курирующий в том числе и сельское хозяйство, и лесная отрасль. пренебрежительно отозвался о курятниках. Он осерчал на жителей самого маленького из районов - Бабушкинского, где реализуется один из приоритетных инвестиционных проектов.

Михаил Глазков раскритиковал один из цехов предприятия, который находится в маленькой деревне. В цеху работает всего четыре человека.

На видео канала Михаил Глазков заявил, что «не для того государство оказывает поддержку, чтобы строили какие-то «курятники». А потом публично заявил: «При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали! ... Ну да ладно».

Видео совещания попало в интернет.

На этом же совещании Михаил Глазков рассказал коллегам анекдот, который многим показался также не очень уместным:

"Коллеги, простите за фривольность. "Муж приезжает из командировки на два дня раньше и застает жену с любовником в постели. Жена соскакивает и говорит: "Что, ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим правдивым словам?". Просто вот вспомнилось, навеяло. Ну да ладно. У каждого свои ассоциации, свои представления...", - объяснил свой юмор заместитель губернатора.

Ранее Михаил Николаевич возглавлял региональный орган власти по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Займутся ли правоохранители строителями "курятников" или там все было сделано по закону - не сообщается.

Журналистам загубернатора знаком по инциденту на озере в Белозерском районе: лодка с журналистами перевернулась, утонула дорогостоящая техника, люди сумели выплыть, несмотря на ледяную воду.

Недавно Глазков самолично собирал шишки в лесу: местные леса требуют восстановления. Они принимаются в районах по 40-60 рублей за килограмм.

Заместитель губернатора живет в центре Вологды, за 2020 год он задекларировал 5,8 миллионов рублей дохода, имеет две квартиры, площадью 116, 9 кв.м. и 58,7 кв.м., гараж и дачу.

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