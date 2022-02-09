«Люди труда» Segezha Group засветились на фотовыставке в Общественной палате России

8 февраля в Общественной палате РФ при поддержке Ассоциации менеджеров и Комиссии по развитию экономики ОПР открылась фотовыставка «Российская экономика: люди, дела, идеи» индустриального фотографа Марка Кожуры. Автор вернисажа посетил 11 предприятий России, где запечатлел представителей рабочих профессий в процессе труда на производстве. Часть фото иллюстрируют будни деревообрабатывающих активов Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Вологодской области – Сокольского ДОК и Sokol CLT.

На Сокольском ДОКе в объектив мастера попало производство биотоплива, а на CLT-заводе – создание деревянных перекрестно склеенных панелей, современного инженерного материала для многоэтажного деревянного домостроения. В кадре – самые обычные работники цехов, которые в день съемки оказались на смене.

«На полях» выставки прошел круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества, Минпромторга России, Минтруда России, профильных комитетов Госдумы, ВЦИОМа, профсоюзных организации , АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldskills Russia). Эксперты обсудили актуальные вопросы российского рынка труда, современные тренды.

Вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева поблагодарила организаторов выставки и отметила важность совершенствования государственной системы профобразования по востребованным профессиям, актуальным для градообразующего бизнеса в регионах присутствия.

«Популяризировать надо не абстрактного «человека труда», а «человека профессий», актуальных для предприятий и определяющих развитие города, именно тех специальностей, в которых есть потребность у основного работодателя. И государство, и бизнес заинтересованы в том, чтобы люди оставались жить в родных городах. Мы присутствуем в основном в моногородах, платим в бюджет большие налоги, и занимаемся развитием ЖКХ, городской инфраструктуры. По теме профессиональной ориентации у компании есть интересные медиапроекты. К примеру, в прошлом году колоссальный положительный отклик получили наши подкасты о семейных династиях – на платформе «Яндекс Музыка» этот проект вошел в 100 лучших подкастов. Крутые неформальные истории про людей труда в digital-формате очень хорошо «заходят». Так, посещение промышленными «тик-токерами» нашего флагмана в Карелии получило в сети 5 млн просмотров. Комплексный подход в организации работы предприятия (охрана труда, корпоративная культура, материальная и нематериальная мотивация, обучение), в благотворительной деятельности, учитывающей заинтересованность жителей в социальной инфраструктуре, обновлении учебных программ в технических колледжах, а также поддержка государства в этом помогут решить вопрос нехватки квалифицированных кадров в регионах и поднять престиж рабочих профессий», - отметила в своем выступлении Кермен Манджиева.

Фотовыставка «Российская экономика: люди, дела, идеи» продлится до 16 марта, затем она переместится на выставочную площадку в Государственной Думе РФ. Одновременно организаторы рассматривают возможность показа проекта и в российских регионах.