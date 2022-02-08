Грузовой поезд сошел с рельсов в Вологодской области

Локомотив с вагонами сошел с рельсов.

В Вологодской области на перегоне Вологда-Буй сошел с рельсов грузовой поезд. Ведутся работы по устранению последствий аварии.

ЧП случилось 8 февраля, в 3 часа 25 минут на станции Бушуиха в Грязовецком районе. Там произошел сход локомотива и трёх вагонов грузового поезда, груженых рудой. Как заверяет Северная железная дорога, никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. На место прибыли восстановительные поезда со станции Вологда и Буй. Ведутся работы по устранению последствий аварии.

ЧП случилось ночью.

«На станции Бушуиха Северной железной дороги ведутся восстановительные работы, задействовано два восстановительных поезда. Движение пассажирских поездов осуществляется по второму главному пути. Пригородные поезда следуют по графику. Был задержан пассажирский поезд № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк более двух часов», — говорится в сообщении Северной железной дороги.

РЖД приносит извинения перед пассажирами за доставленные неудобства. Причина произошедшего не сообщается.