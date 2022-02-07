Ледяные скульптуры украсили город металлургов

1 место - "Самовар кипит — уходить не велит"

В Череповце на площади Молодежи прошел юбилейный десятый фестиваль ледяных скульптур. В этом году тема конкурса — "Череповец. Ледяная фантазия". С 3 февраля мастера в течение трех дней по девять часов ежедневно трудились над своими творениями. По словам организаторов, в этом году температура на улице для такого творчества вышла идеальная. Из тарногского озера каждому зимнему волшебнику выделили по 10 блоков льда по 150 кг весом каждый.

2 место - скульптура "Муза"

Приехать смогли не все команды - участники из Вельска заболели, однако Череповец посетили команды из Тарноги, Ижевска, Великого Устюга, Москвы, Каргополя, Архангельска. Всего 15 команд. Череповчане тоже поучаствовали в соревновании и даже сумели победить. Команда "Ледяная фантазия" вырезала изо льда композицию "Самовар кипит — уходить не велит". По словам победителей, поговорки раскрывают душу русского человека — наши исконные нематериальные ценности. Победу череповецкие конкурсанты считают заслуженной, а на выигрыш в 80 тысяч рублей планируют закупить новые инструменты. Совершенствование мастерства удовольствие дорогое! Как оказалось, в основном умельцы работают с деревом, ну а зимой грех не воплотить свои фантазии в утонченную скульптуру из удивительного прозрачного материала. Кроме того, лёд мягче, наряднее и быстрее обрабатывается.

3 место - скульптура "Снежинка"

Второе место в конкурсе и 50 тысяч рублей получила команда "Быть добру!" из Сергиева Посада со скульптурой "Муза", третье и 30 тысяч — "SK-studia" из Пензы с работой "Снежинка". С 7 по 14 февраля зрители выберут еще троих фаворитов, которые получат особые призы. Проголосовать можно в группе фестиваля ВКонтакте. Спонсором фестиваля стала компания "ФосАгро".

Самый быстрый мастер

В конкурсе «Быстрая пила» победу одержал Владимир Алманов из Марий Эл со своей работой "На заре". По словам мастера, ледяной петух воплощает ощущение рассвета, пробуждения. Владимир далеко не новичок в скоростной резьбе - более десятка раз посещал Европу, участвовал в чемпионате мира. Единственное замечание опытного художника — полтора часа показалось даже много для скоростной работы. Бывают конкурсы, где дают лишь полчаса, ну а тут хватило бы часа. Владимир отметил: "В Череповце я во второй раз. Здесь хорошая атмосфера для творчества”. Второе место занял Роман Гореленко из Нижнего Тагила с работой "Последний бой", а третье - Сергей Бобков из Тулы, подаривший зрителям скульптуру "Радость".

Победитель конкурса "Быстрая пила" - скульптура "На заре"

На будущее

Ближайшую неделю метеорологи обещают температуру ниже нуля, так что у вологжан остается шанс посмотреть на удивительные фигуры вживую. Мэр Череповца Вадим Германов заметил: “Особенно сказочно шедевры мастеров выглядят вечером, когда включается подсветка. Не упустите возможность увидеть, каким красивым может быть лед в руках мастера”. Творцов же призывают готовиться к следующим соревнованиям. Напомним, в городе металлургов летом стали проводить и фестиваль деревянных фигур - впервые конкурс прошел в прошлом году.

Вандалам по заслугам

Два года назад произошло неприятное происшествие - трое пьяных студентов 18-19 лет разбили все ледовые скульптуры фестиваля, посвященному 75-летию Победы, что успели порадовать череповчан всего неделю. Четвертый товарищ за происходящим наблюдал. Участники сами сняли видео погрома, их лица запечатлели свидетели и камеры видеонаблюдения на площади Молодежи. В итоге, молодые люди подверглись резкой критике общественности, их судили. Вандалам грозило до трех лет лишения свободы, однако суд остановился на годе ограничения свободы каждому. Кроме того, родителям нерадивых сыновей пришлось оплатить 268 тысяч рублей ущерба. Череповчане же за особый цинизм преступления требовали самосуда. Осужденные написали публичное письмо с извинениями, однако горожане не в первый раз столкнулись с вандалами - не все верят крокодильим слезам. Наряды полиции стали чаще проверять порядок на площади, с тех пор вандализм на фестивале не повторялся.

Все использованные фотографии из группы "Фестиваля ледяных|деревянных скульптур|Череповец".