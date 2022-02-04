Обновленный «Lucky Star» открылся на двух этажах Мармелада.

Здесь работает уникальное для области оборудование - настоящий техасский дровяной смокер. Смокер - это угольная печь и дровяная коптильня одновременно. Томление мяса происходит от 3 до 18 часов при низкой температуре. Блюдо получается нежное, подкопчённое, с дымным вкусом и ароматом. В «Lucky Star» можно отведать блюда с кактусом, огромный бургер - весом 1,3 кг (диаметр булки 18 см, толщина мясной начинки около 10 см.) и другие новинки. Впервые в карте представлен многообразие мескаля (традиционный мексиканский напиток), а также селфбар.

Каждый уголок ресторана - яркая фотозона. Доминантой интерьера второго этажа стало огромное керамическое панно ручной работы. Арт- объект выполнен вручную Членом Московского союза художников Евгением Леоновым

Потолок второго этажа представлен в виде витражей с подсветкой как в настоящих ирландских пабах. Добавляет обаяние ресторану и цветная арт-лестница, соединяющая этажи заведения. Зал первого этажа выглядит как летняя терраса с видом на техасские прерии. Стены другого зала на первом этаже декорированы поп-артом. Здесь царит атмосфера непринужденности, расслабления, комфорта. В ресторане стало больше воздуха за счет панорамных окон и зеркальных поверхностей.

Ресторан «Lucky Star» работает ежедневно с 12:00 до 23:00

Бизнес-ланчи по будням с 12:00 до 16:00

Забронировать столик по телефону: 71 71 66

В ресторане соблюдаются все рекомендованные меры безопасности.

Сайт: https://luckystar.cafe/

ООО «УЕЛКИ» ИНН 3525238256

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