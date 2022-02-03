В Вологде найдена погибшей 24-летняя девушка

Фото: Анна Малиновская, ВКонтакте.

В Вологде 30 января ушла из дому и не вернулась молодая девушка. Родные забили тревогу. Она проживала в микрорайоне ПЗ-23. Анжела Кузнецова ушла около 19 часов и вскоре прекратила ее телефон исчез из сети.

Что Анжела Кузнецова найдена мертвой, на страничке ВКонтакте сообщила ее тетя Анна Малиновская, известная вологодская певица: " ...в дом ворвалась шокирующая весть о том, что пропала племянница Анжела. Что было дальше? Мучительные поиски. Чем они закончились? Вы знаете. Что случилось? Случилось непоправимое. В чем причина? Ответ на этот вопрос даст только предстоящая экспертиза..."

Стало известно, что Анжела найдена без признаков жизни в квартире её друзей. В соцсетях - множество соболезнований от знакомых и незнакомых людей. Анжелу знали как очень привлекательную, доброжелательную и общительную девушку.

Судя по фотографиям в соцсетях, Анжела работала, встречалась с молодым человеком, с которым вместе путешествовали.

Следственный комитет по Вологодской области сообщил, что признаков насильственной смерти нет. Для установления причин гибели девушки проводится доследственная проверка и назначены ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.

Анна Малиновская сообщила о том, что похороны состоятся 4 февраля: "Дорогие мои родные и друзья, отпевание и прощание с моей племянницей Анжелой Кузнецовой состоится 4 февраля в 10:30 в храме св. апостолов Петра и Павла в Новинках по адресу: ул. Советский проспект, 69".