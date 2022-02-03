Невиданный клев на Вологде-реке

Фото: Ната Сучкова.

Сайт КП-Вологда сообщал о предположениях вологодских рыбаков, что на реке прошел сброс стоков: в районе Баранково замечена дохлая рыба, на дне - белый налет, и внезапно прекратились поклевки. .

Однако выше, в черте города вдруг случился небывалый клев. На лед высыпали сотни рыбаков. И большинство не остались в накладе: рыба клевала как сумасшедшая.

Фото: Ната Сучкова.

Некоторые, вспоминая о сбросах, брезгуют ее брать и рыбачат не для трофеев, а для удовольствия, обратно выпуская пойманных полещиков. Но многие уносят домой целые пакеты или металлические рюкзаки -" шарабаны" речной рыбы.

Фото: Ната Сучкова.

Как сообщал сай КП-Вологда, рыбаки обращались к экологам - проверить качество воды в Вологде. Согласно официальной информации, опасных сбросов в реку Вологду зафиксировано не было. Однако жизни рыб угрожает низкий уровень воды в реке и низкая концентрация кислорода.

Результаты вызвали недоверие рыбаков - близ Баранково живцы погибли прямо в лунке, где кислорода должно быть достаточно.