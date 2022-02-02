В Вологодской филармонии пройдет дефиле исторических костюмов

Вечер обещает быть стильным. Фото: из материалов дела.

Вологодская филармония приглашает на дефиле исторических костюмов ХIХ века и мастер-класс по бальным танцам. Это необычная для филармонии программа. Идея зародилась после выставки «Красота минувших эпох», которая украсила Александровский зал. Вологжанам представили около десятка стилизованных туалетов периода Возрождения, времён Тюдоров, XVI, XIX, XX веков.

По предложению генерального директора филармонии Дениса Саничева пройдет показ исторических костюмов с рассказом о веяниях моды прошлых столетий, а также о танцах различных эпох. На основе музейных образцов и старинных гравюр, платья сшили вологжанки Татьяна Воробьева и Татьяна Деркач.

Как сообщает пресс-служба филармонии, дефиле станет только одной частью субботнего вечера. Историческое общество «Магия танца» и студия исторического танца «Эмоция» проведут и мастер-класс по бальным танцам. И каждый зритель сможет в нем принять участие. Гости разучат красивые, но несложные танцы: полонез, па де грас, вальс и котильон. Ожидается, что такого рода культурно-просветительские мероприятия станут в Вологодской филармонии хорошей традицией. Напомним, раньше в здании филармонии размещалось Дворянское собрание и проходили балы.

Полюбоваться изяществом старинной моды и станцевать танцы прошлых столетий вологжане смогут в субботу, 5 февраля. Начало программы в 16 часов.