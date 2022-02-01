Газгольдер взорвался на птицефабрике в Череповецком районе

Здание инкубатора когда-то одной из крупнейших птицефабрик региона. Газета "Сельская новь".

На птицефабрике в Вологодской области произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба МЧС, 1 февраля в 4 часа 21 минуту поступило сообщение о пожаре на территории бывшей птицефабрики в деревне Климовское Череповецкого района. "Площадь пожара 4 квадратных метра. Причина случившегося устанавливается. В ликвидации задействованы 5 единиц техники, 9 человек личного состава," - сообщает ведомство.

Как пояснил журналист Эдуард Абрамов, "там находится один действующий цех - убойный. Свозят с ближайших и не ближайших птицефабрик старых куриц, неспособных уже нестись, забивают и фасуют. Цех принадлежит московскому ООО "ПродТорг". Это всё, что осталось от птицефабрики. Сегодня там взорвался газгольдер..."

Ведомство не подтверждает информации и не опровергает ее. Мы проверяем информацию об одном пострадавшем.

Напомним, ООО «ПРОДТОРГ» в августе 2019 года выкупило активы обанкротившегося ЗАО «Череповецкий бройлер» за сумму около 31 млн рублей.