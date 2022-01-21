В Вологде принимают заявки на гранты для НКО

До 8 февраля в Вологде принимаются заявки на муниципальные гранты для некоммерческих организаций. Всего будет распределено субсидий на 800 тысяч рублей

Конкурс на соискание субсидии среди социально ориентированных некоммерческих организаций города проходит традиционно, он стал ежегодным.

«Мы проводим этот конкурс в пятый раз и видим заинтересованность некоммерческих организаций. За предыдущие годы реализовано 44 социально значимых проекта по разным направлениям: патриотическое воспитание, спорт, поддержка инвалидов и так далее. Общая сумма грантов, предоставленных НКО, составила 3,2 млн рублей. Год от года мы видим возрастающую активность общественных организаций и готовы в дальнейшем оказывать всяческую поддержку в реализации социальных проектов», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Получателей субсидий определяют на основании конкурсного отбора. Добавим, в прошлом году на соискание муниципальных грантов поступило 15 заявок, 14 из них получили поддержку.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, размер субсидий - от 50 до 100 тысяч рублей.

НКО должна быть зарегистрирована в качестве юрлица на территории областной столицы, не иметь долгов и не находиться в процессе реорганизации или ликвидации. На счете организации должно быть не менее 10 % от общего объема средств на реализацию проекта. Также проект не должен полностью повторять инициативы, на которые уже выделялись городские гранты.

Заявки принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, 4, кабинет № 76 с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 часов или по электронной почте: Lavrentieva.Anastasiya@vologda-city.ru. Справки по телефону: 72-23-48. Форму заявления можно скачать здесь.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды,