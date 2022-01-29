Юнармия города Вологды в рейтинге региона заняла 1 место

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В Вологде растет количество школьников- юноармейцев. Пополнили ряды юнармейского движения Вологды учащиеся лицея № 32, школ №37 и № 42.

В Вологде прошла церемония посвящения в юнармейцы. Удостоверения и значки в доме Юнармии получили 24 человека. Мероприятие прошло в памятный день: в день 78 годовщины со дня освобождения Ленинграда от блокады.

Работа по развитию юнармейского движения в Вологде ведется при поддержке Администрации города.

Юнармейское движение в Вологде существует два года. В доме Юнармии школьники изучают историю страны, занимаются спортом и активными играми, учатся стрелять в электронном тире.

На сегодняшний день в рядах Юнармии состоит почти 1300 школьников Вологды. На территории города действует 29 юнармейских отрядов.

По словам старшего референта Мэра города Вологды, начальника муниципального штаба «ЮНАРМИЯ» Сергея Голубева, отряды сформированы при школах, военно-патриотическом клубе «Бастион», детском морском центре «Меридиан», ветеранской общественной организации «Боевое братство» и ДОСААФ Вологодской области. Кроме того, создан совет юнармейских командиров. Он похож на совет школьного самоуправления, где ребята учатся самостоятельно принимать решения и ставить себе задачи.

"В сентябре 2020 года в Вологде создан дом Юнармии. В его создании нам помогли спонсоры, средства местного бюджета в рамках программы «Во Славу Отечества», специально разработанной для патриотического воспитания молодежи", - рассказал Сергей Голубев.

«Вступление в ряды Юнармии откроет для меня новые возможности. Думаю, связать свое будущее с военной службой или военной академией. Юнармия поможет мне развиваться в этом направлении еще во время учебы в школе», - рассказал ученик 10 класса лицея № 32 Илья Кокарев.

Отметим, что вологодские юнармейцы принимают активное участие в федеральных конкурсах. Так, в прошлом году проект юнармейцев школы № 29 вошел в тройку лучших в национальной премии «Патриот - 2021». В городе по итогам года выбирают лучший юнармейский отряд и лучшего юнармейца.

По результатам работы в 2021 году Юнармия города Вологды в рейтинге Вологодской области заняла 1 место. Кроме того, две юнармейские команды города в военно-патриотических играх «Победа» и «Зарница» стали победителями и летом будут представлять нашу область на финале в Москве, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.