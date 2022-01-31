Команда Вологды стала первой в общекомандном зачете. Фото: администрация города Вологды

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде прошла II зимняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. . Она проходила в областной столице с 28 по 30 января и собрала спортсменов из 10 городов: Вологда, Череповец, Великий Новгород, Архангельск, Сыктывкар, Иваново, Петрозаводск, Псков, Ярославль и Владимир.

По итогам соревнований хозяева соревнований выиграла в двух из шести дисциплин и заняли первое общекомандное место. По положению в общий зачет Спартакиады вошли четыре лучших результата каждой команды. Два первых и два вторых места принесли Вологде победу. Второе место занял Сыктывкар, третье - Череповец, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

- Фото: администрация города Вологды

Сборная Вологды выступала во всех видах дисциплинах Спартакиады. Так, спортсмены сборной Вологды по фигурному катанию стали лидерами в командном зачете, заняв призовые места в каждой из категорий. В общей сложности они набрали 46 очков и уверенно поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала. У ближайшего соперника, команды из Сыктывкара - 26 очков. Всего в соревнованиях по фигурному катанию участвовало 4 города.

Победили в своей дисциплине и вологодские конькобежцы, которые принесли Вологде 10 баллов в зачете городов. Удачно выступили киберспортсмены, ставшие вторыми по итогам кругового турнира. Вторыми в командном зачете стали и вологодские лыжники. Спортсмены из Вологды победили в трех гонках, один раз заняли второе место. Сразу пять вологжан завоевали в лыжах бронзу.

= Фото: администрация города Вологды

В соревнованиях по хоккею вологодская сборная стала третьей. В матче за бронзу вологжане уверенно победили сборную Архангельска со счетом 8:1. Победителем хоккейного турнира стала сборная Череповца. Хоккейное серебро - у команды из Петрозаводска.

В новой спортивной дисциплине – «зимнем трейле» удачно выступили представители Сыктывкара, за который выступали лыжники. Вологодские спортсмены заняли четвертое место.

- Фото: администрация города Вологды

Сборную Вологды поздравил мэр города Сергей Воропанов: «Достойные результаты наших спортсменов – это конечно, результат стремления к победе и постоянных тренировок. Город со своей стороны, создает базу для развития зимних видов спорта. При поддержке Губернатора области и в рамках нацпроектов ведется строительство масштабных спортивных объектов. Летом 2022 года запланирован ввод в эксплуатацию Ледового дворца в микрорайоне Бывалово, рядом с ним строится физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая шайба». В его составе будут основной зал с ледовым полем, площадка для кёрлинга и зал для общей физической подготовки. В перспективе, учитывая размещенный неподалеку стадион «Локомотив» — это будет крупнейшее спортивное ядро для зимних видов спорта».

По положению в общий зачет Спартакиады вошли четыре лучших результата каждой команды. Два первых и два вторых места принесли Вологде победу. Второе место занял Сыктывкар, третье - Череповец, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.