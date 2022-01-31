В Соколе формируют кадровый резерв для работы на новой БДМ

Инвестиции в проект – порядка 11 млрд руб. После запуска новой БДМ (ориентировочно в 2023 г.) мощность производства вырастет в четыре раза – с 20 до 80 тыс. тонн в год. В связи с расширением производства комбинату потребуется дополнительный штат сотрудников – более 100 человек. Пополнить свои ряды СЦБК планирует выпускниками своей базовой «кузницы кадров» - Сокольского лесопромышленного техникума (СЛПТ), с которым давно и продуктивно сотрудничает.

В январе руководители производственных подразделений провели для студентов старших курсов СЛПТ серию лекций. В частности, ведущий инженер-технолог Елена Белоглазова рассказала о технологическом процессе выработки бумаги и ее видах на БДМ-10. Механик бумажного производства Руслан Ильин выступил с лекцией «Схема бумагоделательной машины, виды поломок и методы их устранения». Также прошли практические занятия.

«Комбинат выходит на новый технологический уровень автоматизации. Новая БДМ, для размещения которой мы строим отдельный цех, имеет высокий уровень сложности и требует высокой квалификации в управлении процессами. Это будет первая в стране машина по выпуску небеленой жиростойкой бумаги для пищевой промышленности и спецупаковки. Производство растет, а с ним и наша заинтересованность в привлечении в команду молодых перспективных специалистов. Кадры для себя готовим заранее на базе Сокольского лесопромышленного техникума», - говорит генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

Студенты проявляют серьезную заинтересованность в работе на предприятии крупнейшего лесопромышленного холдинга России. Для них это хорошая возможность для личностного и карьерного роста.