Вологодские бюджетники могут бесплатно посетить концерты и спектакли

В Вологодской области в 2022 году продолжится программа «Культурный вторник» для работников бюджетной сферы региона. Сотрудники учреждений бюджетной сферы региона и в нынешнем году смогут бесплатно посещать спектакли Вологодского драматического театра, Театра для детей и молодежи и концерты областной филармонии.

«Культурный вторник» стартовал в 2021 году. На реализацию проекта в областном бюджете на текущий год предусмотрено 7,2 млн рублей.

Цель ее – предоставить сотрудникам учреждений бюджетной сферы региона, а это медики и педагоги, работники культуры, физкультуры и спорта, социального обслуживания, возможность бесплатно посещать концерты и спектакли.

Так, в прошлом году за четыре месяца реализации программы «Культурный вторник» состоялось 18 мероприятий, которые посетили более 3000 человек.

Первой мероприятие программы этого года состоится 1 февраля: Вологодский театр для детей и молодежи представит спектакль «Тот самый Мюнхгаузен».

Программа проекта «Культурный вторник» на 2022 год уже верстается, в ближайшее время появится в интернете.

Напомним, для молодежи в этом году продолжена программа «Пушкинская карта». Вологжане от 14 до 22 лет (включительно) может оформить ее на портале Госуслуг и посетить концерты, спектакли, выставки, кинопоказы и другие культурные мероприятия на 5000 рублей.