Губернатор Вологодской области заболел коронавирусом

В Вологодской области заболел коронавирусом губернатор. По его словам, ранее, на 3 февраля, он запланировал ревакцинацию.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Антон Кольцов на заседании оперативного штаба 27 января. Гава региона находится дома - он лечится амбулаторно, однако продолжает работать.

Олег Александрович, в свою очередь, подтвердил информацию в соцсетях:. Он записал 55-секундный ролик. Пп его словам, непривычно находиться дома в столь ранее время. "У меня подтвердился диагноз «коронавирус». Чувствую себя неплохо, немного повышена температура. Работаю в режиме видеоконференции... До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов».

Олег Кувшинников был вакцинирован 3 августа. Он уверен, что без вакцины последствия были бы гораздо серьезнее - вплоть до моногоспиталя.

В минувшие выходные Олег Кувшинников два часа провел на лыжне - он любит сочетать упорный труд на благо области с активным занятием спортом.

Как сообщают коллеги из Волгоградской области, их губернатор предложил работодателям отправлять тех, у кого симптомы похожи на ОРЗ, домой без оформления больничного: уже сейчас поликлиники переполнены. а пик заболеваемости придется лишь на февраль-март. Из-за большой загруженности врачей может увеличиться смертность.