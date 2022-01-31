В Вологде подведены итоги викторины по безопасности на железной дороге

Шесть вопросов и шесть подарков подготовили организаторы викторины.

Подведены итоги викторины, посвященной безопасности на железной дороге. Участникам были предложены шесть вопросов, связанных с правилами нахождения в зоне движения поездов.

Для того, чтобы участвовать, достаточно было выбрать правильный вариант ответа. Шесть вопросов и шесть подарков подготовили организаторы для розыгрыша среди тех, кто ответил верно. Поэтому шанс был у всех.

Светлана Крупнова, директор отдела продаж «Комсомольской правды» - Вологодская область, говорит:

- Нет таких людей, которые так или иначе не были бы связаны с железной дорогой. И нам приятно выступать соорганизаторами мероприятий СЖД, посвященных безопасности. Участвуют в них чаще всего целыми семьями. А это значит, с детьми проговариваются, проигрываются ситуации, которые в будущем помогут сохранить здоровье, сделать путешествия по железной дороге приятными и безопасными.

Представитель Северной железной дороги Лилия Сенченко озвучила итоги марафона:

- Северная железная дорога уделяет большое внимание проблемам безопасности. Спасибо всем, кто принял участие в нашей викторине. Подарки от СЖД получают Юлия Киселова, Зинаида Романова, Сергей Кириков Ирина Ширяева; Ольга Осиноватикова и Виктория Соленец.

Первые подарки уже вручены.

Подарки вручались в редакции "Комсомолки".

Вологжанка Юлия Киселева призналась:

- Искали ответы всей семьей. Вопросы оказались не такими и простыми, как ожидалось, было над чем подумать. Следили за публикациями, старались не пропустить ни одного тура.

Участвовать - всегда интересно. А выигрывать - еще и приятно!

Ольга Осиноватикова, как выяснилось, несколько лет назад уже становилась победителем конкурса от СЖД:

- В памяти осталась необычная награда - экскурсия на вагоноремонтный завод, посещение музея и восстановленного вагона легендарного санитарного поезда времен Великой Отечественной войны. И поэтому сейчас не стоял вопрос - участвовать или нет. Очень приятно принимать участие в подобных викторинах, а тем более выигрывать.

Подарки от СЖД - это всегда радость.

Напомним, счастливчиков, тех, кому вручены подарки, выбрала беспристрастная компьютерная программа, видео-протокол выложен ВКонтакте. Так что в субъективности организаторов сложно упрекнуть.

Спасибо всем участвовавшим в викторине! До новых встреч! И - путешествуйте железными дорогами, счастливого вам пути!