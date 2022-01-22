В Вологодской области в дорожной аварии погибла учительница и ее сын

В этом автомобиле было невозможно уцелеть. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В ДТП под Соколом погибли женщина и ее 12-летний сын 46-летняя вологжанка управляла иномаркой,которая сначала столкнулась с иномаркой, а затем попала под грузовик. Местные жители сообщают, что это учитель кадниковской школы и обвиняют дорожников.

Погибло два человека. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария произошла около 19:00 на 505 километре дороги Москва — Архангельск, недалеко от Кадникова.

Сначала иномарка столкнулась с автомобилем Рено.

Иномарку выкинуло под грузовик. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Столкнулись автомобили «Датсун», под управлением женщины 46 лет, и «Рено Сандеро», за рулем которого был мужчина 44 лет. От удара «Датсун» развернуло, вынесло на встречную полосу, где двигался грузовик.

В результате ДТП погибла водитель «Датсун» и 12-летний пассажир. По предварительным данным, это учитель кадниковской школы и ее сын.

Местные жители обрушили гнев на дорожников: причиной трагедии могли стать неочищенные дороги.

В паблике "Сокольские сплетни" появился пост: "Опять в Сокольском районе ДТП с погибшими, можно смело говорить что причина неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу. Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать, но опять все останутся при должностях, просто понять не могу - у нас нет ответственного за уборку дорог начальника ?

Олег Тихонов поясняет: "Дело не в дорожниках. Дело в самом себе. Если садишься за руль то не забывай дома мозги. Оцени дорожное покрытие и выбери скорость по этому покрытию. Конечно если по гололёду 100км/ч ехать а потом дорожники не чистят. Каждый день езжу по трассе и вижу таких умалишённых которые несутся и даже на поворотах не сбавляют скорость. Автор а ночью чистят потому что меньше движение. Чтоб такие как ты не мешались..."