Двух вологодских пенсионеров убили, расчленили и закопали из-за квартир

Приговор может быть обжалован.

Вологодский областной суд 20 января вынес приговор банде «черных риелторов». Они промышляли в Вологде. Двух пенсионеров они убили, расчленили и закопали.

Три мужчины и женщина в погоне за чужими квадратными метрами оказались на скамье подсудимых. Как сообщает прокуратура области, это мужчины 1964, 1972, 1973 годов рождения и 48-летняя женщина. Следователями было доказано, что на их совести 11 преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и порядка управления.

Доказаны два убийства из корыстных побуждений, кража, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также мошенничество, хищение документов, нарушение неприкосновенности жилья и так далее.

Эти бандиты намеревалась завладеть квартирами двух пенсионеров – 64-летнего и 67-летнего мужчин, собственников трех- и четырехкомнатной квартир. Их застрелили у них в квартирах, трупы расчленили и закопали за городом.

64-летний пенсионер пропал в январе 2020 года. Тревогу забили родственники. Кроме того, мужчина был постоянным прихожанином вологодского храма, но и на службу в Рождество он не пришел, что насторожило знавших его прихожан. Его тело было обнаружено в лесу под Вологдой весной 2020 года.

67-летний владелец четырёхкомнатной квартиры в Вологде — пропал осенью 2019 года. Его тело нашли в лесополосе недалеко от дачи знакомого одного из обвиняемых.

Паспорта убитых паспорта и другие документы они попытались использовать для переоформления права собственности на чужую недвижимость. Кроме этого, со счетов одного из убитых они сняли более 1,5 миллиона рублей.

В итоге они были вычислены и задержаны.

Суд признал криминальный квартет виновным. С учетом роли и степени участия в преступлениях, им назначены различные сроки лишения свободы - от трех с половиной лет до пожизненного.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.