Вологжане возмутились изувеченными книгами в интерьере

Множество книг нанизано на металлические стержни. И все это прикрывается именем Пушкина.

В Вологде интерьер одного из буфетов возмутил горожан: для оформления были использованы книги, которые словно на осиновый кол нанизаны на металлический стержень. Дискуссия возникла в паблике Обжор ВКонтакте.

Примечательно, что и в названии, и в оформлении держатели буфета используют имя и и изображение Пушкина.

Жанна Левашова высказалась первой: "Мне не пережить испорченные книги". Ее поддержали и другие читатели паблика. Но, как водится, нашлись и защитники дизайна:

Анна Ветохина: "Какие переживания насчёт книг) Это же просто макулатура. Списывается в библиотеках тоннами. Отдается за так. Никому не нужны. Никто не покупает. Не представляют никакой ценности. Так что ничего страшного)"

Максим Григорьев ответил ей: " Зависит от того, какие смыслы можно увидеть в дизайнерском решении. В данном случае, книги на кольях вообще не по-литературному. Лучше бы они витали в воздухе, под потолком".

Любовь Вишнякова высказала свое мнение: "Не-не-не, с нанизанными книгами - перебор.

Не нужно скатываться до вандализма. Какие-бы они небыли - старые, потрёпанные, никому не нужные, сдайте в макулатуру, от этого больше будет пользы. И я не буду искать никакого подтекста в произведения и авторах. Это книги! И этого достаточно!"

Людмила Кокорина: "Мне вообще не понятна идея, заложенная в нанизанных книгах. Во-первых, это не гигиенично, пыль будет оседать на страницах , а потом попадать в легкие людям. Во вторых, мерзко. Книги это знания..."

Прошлись вологжане и по плейлисту.

А тем временем в вологодским писателям уже обратились книголюбы с предложением устроить у кафе или в кафе акцию протеста. Они настроены решительно и вариант "просто туда не ходить", похоже, их не устраивает.

Фото: группа ОбЖор ВКонтакте