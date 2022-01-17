В Вологде полным ходом идет строительство дома для переселенцев

Фото: администрация города Вологды

В Вологде продолжается строительство дома на улице Архангельской для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В январе возводят стены первых трех этажей здания. Новый дом появится в рамках 3-го этапа программы переселения по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Мэр Вологды Сергей Воропанов проконтролировал качество работ и встретился с будущими жителями дома, представителями Департамента градостроительства и подрядчиком.

"Благодаря федеральной и областной поддержке нами ведется важная работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Первый этап в Вологде завершился в 2020 году - были расселены 15 аварийных домов. В 2021 году город полностью закрыл второй этап, в рамках которого в благоустроенные квартиры переехали 17 семей, а в 2022 году в рамках третьего этапа новоселье должны отпраздновать 213 семей. Наша задача – дальше смотреть вперед, подбирать земельные участки на следующие строительные объекты по программе переселения из ветхого и аварийного жилья", - прокомментировал мэр.

Фото: администрация города Вологды

Сити-менеджер отметил, что квартиры на Архангельской сдаются с полной отделкой. Строительство стартовало в июле 2021, еженедельно ведутся проверки за ходом работ. 208-квартирный восьмиэтажный дом рассчитан почти на 380 жильцов. На строительство потратят 338 млн рублей. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории: во дворе появится детская и спортивная площадка, а также парковка на сотню машин.

На объекте задействовано 36 человек. Вокруг дома выполнен дренаж, на февраль запланировано обустройство ливневой канализации. С апреля начнут подводку тепла. До конца июня будет телефонизация, водопровод с канализацией. "Задержек в сдаче объекта быть не должно", - заявил руководитель подрядной организации Сергей Георгиев.

Фото: администрация города Вологды

Черновые отделочные работы стартуют после майских праздников, чистовые в июле. Будущие жильцы дома с нетерпением ждут переезда и принимают активное участие в контроле за строительством. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

На данный момент переселяют жителей из аварийных домов, получивших статус до 2017 года. Программа переселения будет продолжена, в нее войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года.