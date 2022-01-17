Северная железная дорога готова вручить подарки знатокам

Шесть вопросов- шесть подарков. Шанс есть у каждого.

Правила поведения около железной дороги – это как правила правописания: один раз выучишь и всю жизнь можно пользоваться. Они должны вспоминаться без усилий и выполняться неукоснительно.

Железная дорога – это скорость и удобство, но только в том случае, когда человек знает и исполняет правила безопасности.

Ответственность за детей лежит на родителях. И ошибки ребенка – это не только штрафы. Наказанием за детскую шалость или непослушание могут стать потеря здоровья или даже жизни. К сожалению, несчастные случаи на железной дороге нередки.

Поэтому Северная железная дорога вместе с "Комсомолкой" вновь предлагает вспомнить о правилах безопасности на путях.

В течение шести дней в группе вологодской "Комсомолки" "ВКонтакте" будет проходить викторина. Из предлагаемых вариантов ответов необходимо выбрать правильный. Среди правильно ответивших компьютер выберет тех, кто получит подарки.

Итак, шансы есть у всякого. Приглашаем участвовать и взрослых, и детей.

Следите за публикациями в группе «Комсомольская правда»-Вологодская область и - счастливого пути!