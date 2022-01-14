Мэр Вологды представляет публичный отчет об итогах 2021 года

Мэр Вологды Сергей Воропанов подготовил Публичный отчет за 2021 год. Январь и февраль 2022 года сити-менеджер будет рассказывать о пяти направлениях развития города: о градостроительстве, социальной сфере, молодежной политике, ЖКХ и сфере экономики. В видео-отчеты включены выезды на объекты, встречи с профессиональными сообществами и общественниками. На итоговом мероприятии мэр в прямом эфире озвучит задачи на 2022 год для департаментов и управлений городской Администрации.

Первый видеоролик, уже опубликованный в соцсети на официальной страничке, посвящен градостроительству. В Вологде за год прошли крупномасштабные дорожные работы, построено множество социальных объектов, проведено благоустройство. Начало года отметили стартом работ по Малому транспортному кольцу: начато строительство улицы Поэта Романова, на завершающем этапе проектирования Некрасовский мост, а Флотский мост и путепровод в створе улицы Кирова на этапе предпроектных работ.

Детсады и школы

К концу года в Вологде закрыли очередь в детские сады. При поддержке Губернатора за 6 лет построено 10 дошкольных учреждений. Детсады на Ярославской (220 мест) и на Народной (420 мест) сдали в 2021 году.

Растет и количество школ в городе, делается все, чтобы учащиеся занимались только в первую смену: ведется строительство школы на улице Возрождения на тысячу мест, на очереди школа на улице Преминина на 1200 мест с бассейном. Планируется начальная школа на 150 мест в Прилуках. "Она крайне необходима, ведь сейчас дети ездят на учебу в другие микрорайоны. Проект готов, ждем первой же возможности вступить в федеральную программу", - пояснил Сергей Воропанов.

Строительство жилых домов и спортобъектов

В прошлом году полностью закрыт второй этап проекта по переселению из ветхого и аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переехали 17 семей. В 2022 году в рамках третьего этапа планируется переселить еще 213 семей: строится муниципальное жилье на улице Архангельской.

Мэр отметил, что строительная отрасль постепенно возвращается к доковидным показателям. В 2021 году в областной столице сдано 30 домов, более 3000 квартир. Это на 25% больше, чем в 2020. Продолжается строительство Ледового дворца, сдача которого запланирована на 2022 год ко Дню города, а также стадиона «Витязь». В стадии проектирования поликлиника в микрорайоне Бывалово.

Экология

Сергей Воропанов затронул и тему экологии: "Развиваясь, Вологда должна оставаться зеленым городом с экологичными, удобными для людей пространствами. И это делает Лаборатория городской среды. В основе нашей работы - запрос горожан, совместные обсуждения и принципы экологичности: натуральные материалы, сохранение озеленения и в целом экосистемы".

В городе началось преображение Осановской рощи, планируется благоустройство Затоновского берега, площади с фонтаном у ЦУМа, скейтпарка на улице Мира. На очереди и площадь Революции - для сбора пожеланий горожан там установлен Павильон городских исследований: "Приходите, обсуждайте, предлагайте".

Кроме того, продолжается работа над визуальной экологией Вологды. Ведется борьба с незаконной рекламой, которая портит облик города. Разработано 883 паспорта фасадов. За минувший год убрано три сотни рекламных конструкций.

Предложения и расписание отчетов

Мэр Сергей Воропанов отметил, что градостроительный год в Вологде получился продуктивным. Все благодаря совместной работе и поддержке федерации и области: "Субсидии, то есть целевые средства на реализацию крупных объектов, приблизились к 4 миллиардам рублей, почти в полтора раз больше, чем годом ранее. А в 2022 году цифра еще солиднее и составляет 5, 3 млрд рублей. Так что все возможности для продуктивной работы есть".

Вопросы и предложения по градостроительству можно оставить в комментариях под роликом ВКонтакте, а также в call-центре по телефону 8-800-302-16-17.

18 января будет опубликованы итоги работы социальной сферы, 25 января – сферы молодежной политики, 1 февраля - сферы ЖКХ, 8 февраля – сферы экономики. Вопросы и предложения приветствуются, они будут будут учтены при формировании задач на 2022 год. Финальное мероприятие Публичного отчета за 2021 год будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.