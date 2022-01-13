Игры в полицию окончились скандалом в детсаду Сокола

Фото: Олег Укладов

В Соколе на первой рабочей неделе года в детсаду разразился скандал. Мимо дошкольного учреждения проходила сокольчанка. Женщина увидела, что трое детей издеваются над четвертым: пинают и макают лицом в сугроб. Сокольчанка проявила гражданскую позицию и отчитала детей за буллинг. Кроме того, сообщила о ситуации заведующей детсадом и распространила информацию в соцсетях.

13 января старший воспитатель группы Елена Рубцова опубликовала видео со своим видением ситуации: избиения не было, как и конфликта, просто дети играли в "полицию" - правоохранители поймали мошенника. Роли они подсмотрели из телевизионных передач, реализуя собственное видение ситуации в стране на игровой площадке. Шума и крика не было, а воспитательница в этот момент выдавала игрушки другим детям. Никаких повреждений на детях обнаружено не было. Педагог посоветовала родителям ограничивать просмотр детьми передач с насилием.

При этом работница детсада упоминает только троих детей, а свидетельница - четверых: "Была сегодня свидетелем такой ситуации. Шла мимо детского сада с малышом в поликлинику. Увидела, как за забором трое мальчишек пинают одного. Развернулась, пошла по тропинке, которая рядом с забором идёт. Эти мальчики увидели меня и отпустили сидящего на снегу мальчика, которого пинали. Он, в свою очередь, начал уползать от них между берёзок. Когда трое обидчиков увидели это, один из них упал на лежачего, тем самым не давая ему встать, и начал тыкать в снег лицом.

Моей злости не было предела. Я стала высказывать воспитателю: куда она смотрит, что у неё трое мальчишек пинают одного, и почему она стоит и не реагирует. Она работает воспитателем или кто она там? Тогда она еле передвигающимся шагом направилась к детям и стала их разнимать".

Воспитательница пояснила: "После беседы с детьми все они сказали, что играли в полицию, и драки между ними не было. Родители вечером тоже спросили всех детей, что происходило на прогулке. И все подтвердили, что не было никакой драки и никакого конфликта, а просто трое мальчиков играли в игру «полиция». И один из них был мошенником, которого поймали двое полицейских. Они его повалили на снег и тем сам подтвердили то, что они поймали преступника.

Поэтому никаких жестоких отношений детей друг к другу не наблюдалось и не проявлялось. Это подтвердили все дети группы. Ни крика, ни шума, ни плача среди детей не было, и педагоги не слышали этого. Педагог находился всегда с детьми, он просто выдавал игровое оборудование девочкам для того, чтобы они делали поделки из снега. После прихода детей в детский сад все они были осмотрены – ни ссадин, ни синяков, ни царапин у них не наблюдалось".

Управлением образования администрации Сокольского муниципального района по данному факту проводится проверка. В детсаду организовано родительское собрание, в полицию родители не обращались. 12 января на совещании руководителей дошкольных образовательных организаций рассмотрен вопрос об усилении контроля со стороны администрации образовательных организаций за проведением прогулок и других режимных моментов.