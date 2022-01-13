Вакцинированные в Вологодском районе могут получить землю в подарок

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Беспрецедентные меры по стимулированию вакцинации принимаются в Вологодском районе. Здесь можно получить землю в коттеджном поселке в подарок, поставив первую прививку от коронавируса.

Глава Вологодского района Сергей Жестянников сообщил о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации от коронавируса. Главные условие: вакцинация должна быть первой, а пройти ее нужно в одном из медучреждений района, только здесь можно будет получить билет участника акции с уникальным номером. Акция стартует 15 января и продлится по 15 марта. Участниками акции Вологодского района могут все жители региона. Что касается земли – это участок в строящемся коттеджном поселке с инженерной и дорожной инфраструктурой, в 20 километрах от областного центра.

«Земельный участок — главный приз, но это не единственный подарок, который смогут получить участники нашей акции. О подробных условиях участия и дополнительных призах расскажу позже», - сообщил Сергей Жестянников.

Записаться на вакцинацию и выбрать удобный медпункт можно по телефону – (8172)72-32-45.