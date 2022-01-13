В Вологде в 2022 году отреставрируют "памятник коню"

Фото vk.com/restorationvologda

В Вологде в 2022 году планируется реставрация памятника Батюшкову, что установлен на Соборной горке в центре города. В этом году поклонники таланта великого поэта и прозаика Константина Николаевича Батюшкова отмечают 235-летие со дня рождения вологодского гения.

Памятник с конем был установлен 35 лет назад, в 1987 году к 200-летию поэта. Скульптуры создал В.М. Клыков в 1979 году из литой бронзы, а сам проект разработал архитектор В.И. Снегирев. Объект культурного наследия регионального значения подвергся нападению вандалов, некоторые части были утрачены - в частности спилены поводья коня.

Согласно скульптурной композиции, Батюшков держит одной рукой бумажный свиток со стихами, другой - поводья. Известно, что поэт участвовал в Отечественной войне 1812 года, был ранен и награжден за отвагу. Службу вологжанин оставил ради творчества: поэтому фигура коня статична, а голова опущена.

Фото: Ольга Кузнецова

Как оказалось, в композицию входит и босая крестьянка со свирелью в руках. Музыкальный инструмент тоже был утрачен. Девушка представляет собой музу поэта. Правее расположена Афина Паллада со щитом и копьем (отсутствует). По замыслу авторов, это аллегория военной темы в поэзии Батюшкова.

Реставраторам придется восстановить стремена и поводья коня, свирель крестьянской девушки, копье Афины. Отремонтируют и уши коня, сапог поэта, табличку, голову, руки и ноги музы, шлем и щит Афины. Металл обработают от коррозии. Планируется отремонтировать чугунную ограду, гранитные плиты и ступени лестницы - будет уложена нескользящая гранитная тротуарная плитка, т.к. отполированная поверхность практически не давала шанса находиться перед памятником. Об этом сообщило Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологдареставрация».

Напомним, под Череповцом недалеко от Рыбинского водохранилища есть сельцо Хантаново, что принадлежало матери великого поэта. Раньше там была усадьба, где летом проводил время Батюшков. Общественная организация “Батюшковское общество” занимается возрождением имения: проводятся литературные фестивали, военно-исторические реконструкции, экскурсии.