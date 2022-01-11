Собачка подсказала вологодским пожарным, где в горящем доме находится мальчик

Пожар возник на четвертом этаже, вызвав сильное задымление на пятом. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде спасатели вывели людей из горящего многоквартирного дома. Был спасен маленький мальчик. Один мужчина погиб.

ЧП случилось Пошехонском шоссе. Пожар возник в Вологде, в пятиэтажном доме на Пошехонском шоссе, 32. Сообщение о возгорании на четвёртом этаже поступило 11 января в 12:07. Все произошло достаточно быстро. Задымление могло погубить людей в соседних комнатах.

Комната, где начался пожар, выгорела вся. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

«Подбежала девушка, она была в сильной панике, начала кричать, что у неё остались дома ребёнок и собака. Она пыталась побежать наверх, но я её не пустил, так как было плотное задымление. Сказал, сам сбегаю. Она дала ключ от комнаты», — рассказал пожарный Дмитрий Кирильчук.

Дав приказ начать тушение пожара на 4 этаже, он с прапорщиком Капустиным поднялись на пятый. Там также было сильное задымление, даже двери пришлось искать с помощью тепловизора. Было невозможно понять, в какой из комнат общежития находится ребенок. Тогда пожарные начали простукивать закрытые комнаты и кричать. К счастью, они услышали лай собаки - именно она указала, в какой из комнат находится мальчик. Передвигаться по коридору пришлось ползком.

В комнате также было много дыма, ребенка не было видно. В итоге по кашлю мальчик был найден. В изолирующем от дыма устройстве он был вынесен на улицу и передан медикам.

Уже через 20 минут открытое горение на площади 30 квадратных метров было ликвидировано. В 13 часов 10 минут произошла полная ликвидация пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, 20 жильцов дома были эвакуированы. Ещё восьмерых, в том числе ребёнка спасли пожарные.

В ликвидации задействованы 51 человек, 14 единиц техники. Информация о причинах пожара, о состоянии здоровья мальчика и собаки будет дополнена.