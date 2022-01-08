Хорошо забытое старое: в череповецком транспорте билеты за наличку будут продавать автоматы

В СССР кондукторы в автобусах и троллейбусах были редкостью - их заменяли вот такие приборы. https://vk.com/socialismisland

Аппараты по продаже билетов за наличные появились в некоторых трамваях Череповца. Теперь передавать деньги водителю не нужно, билет выдает специальное устройство, которое расположено напротив 2 двери. Возможно приобретение как билета за полную стоимость, так и льготного. К оплате принимаются как купюры - номиналом 10, 50, 100 рублей, так и монеты по 1, 2, 5, 10 рублей.

А вот такие аппараты поставили в череповецких трамваях. https://vk.com/trambus_che

Важно быть внимательным - не ошибиться и выбрать нужный тариф.

При покупке льготного первым делом нужно нажать кнопку «Смена тарифа» - она расположена справа и подсвечивается. Остальное все просто: убедиться, что на экране нужный тариф, и только после этого загрузить деньги и дождаться чека-билета. Кстати, устройство выдает сдачу.

Мнения горожан разделились: "Кондукторов надо было оставить для тех, кто платит наличкой".

"Так они как бы сэкономили на кондукторах, лишив их куска хлеба, переведя в контролёры".

"Теперь у аппарата будем по полчаса зависать".

В ответ кто-то язвит: "А так удобно было поутру продираться до водителя..."

Тем, кто застал аппараты по продаже билетов в общественном транспорте советского образца, тот помнит: купить билет было еще легче. Монеты бросали в щель аппарата, а билет получали, вращая рукоятку. Естественно, все происходило с расчетом на честность пассажира. "Совесть - лучший контролер" - такие надписи украшали салоны автобусов, троллейбусов и трамваев.