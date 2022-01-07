Губернатор Вологодчины назвал ТОП-10 строящихся объектов на 2022 год

Губернатор Вологодской области поделился планами на 2022 год. Олег Кувшинников опубликовал на своей странице в соцсети ТОП-10 социальных и инфраструктурных объектов, которые планируют построить и отремонтировать в этом году.

Первым в списке главы региона стоит Архангельский мост в Череповце. Мост обещает быть самым длинным на Вологодчине - протяженность более километра. В эксплуатацию объект сдадут в августе, таким образом завершив строительство транспортного кольца, связывающего 4 крупных микрорайона.

Вторым в губернаторских планах идет ремонт дорог. В частности последнего участка дороги Тотьма – Никольск. Работы продолжаться на дорогах Лентьево – Бабаево – Борисово – Судское, Череповец – Белозерск – Липин Бор, Илейкино – Шуйское, Вологда – Ростилово, Воскресенское – Кириллов – Глушково, Избоищи – Наумовская – Кабожа.

В 2022 году стартует строительство здания Вологодской городской поликлиники № 3 и лечебного корпуса Верховажской ЦРБ. Планируется разработать проектно-сметную документацию для Череповецкой городской поликлиники № 7.

В этом году за бюджетный счет модернизируют 12 ФАПов, отремонтируют еще 31. По заявлению Олега Кувшинникова ремонты пройдут в почти всех ЦРБ.

Пятым в списке дел стоит окончание строительства школы в Вологде на улице Возрождения. Это учебное учреждение с двумя корпусами станет одним из самых крупных в городе. В одном здании будет 40 классов, столовая, медкабинет, мастерские, библиотека, кабинеты психолога и логопеда. Во втором - 2 спортивных зала и актовый зал.

В Вологде и Череповце в 2022 году откроют 4 новых детсада. Самый крупный детсад города вырастет в Вологде на улице Народной - 420 мест, будет даже бассейн.

В областной столице планируют окончить строительство Ледового дворца на улице Поэта Романова. Там будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, а также соревнования и массовые катания.

В Соколе тоже достроят Ледовый дворец. В двухэтажном здании на первом этаже разместятся раздевалки и хоккейный корт, а в кафе можно будет перекусить, на втором – кабинеты и тренировочные залы. В селе имени Бабушкина завершится строительство ФОКа, а в Вытегре – реконструкция стадиона.

Девятым в планах на год стоит строительство общежития для студентов Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. Работы растянутся на 2 года.

Завершает десятку ремонты в пяти школах искусств Вологодской области. По региональной программе «Детская школа искусств – вектор развития» преобразят ДШИ в Тарногском, Вытегорском, Сокольском, Кадуйском районах. Будет отремонтирована Детская музыкальная школа №1 в Вологде. Губернатор отметил, что это только малая часть планов на 2022 год: "Особое внимание уделим социальным и инфраструктурным объектам. Продолжим строить, реконструировать, ремонтировать".