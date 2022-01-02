Мария Захарова, Instagram

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова встретила Новый год в вологодском кружеве. Она опубликовала свое фото в Инстаграм. Платье голубого цвета оттеняет воротничок, который выполнен по традиционным сколкам вологодских кружевниц. «Мира и всех благ! Люблю», – пожелала подписчикам дипломат.

«Знаю, что наши западные партнеры очень любят российское импортозамещение. Поэтому 2022 год я встречаю в потрясающем наряде, который сделан руками вологодских мастериц», – прокомментировала в своем видеообращении информагентству «РИА Новости» директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Подписчики одобрили выбор дипломата и ее новогодний образ. Среди них были и вологжане, которым особенно приятно видеть, что то, чем они гордятся, находит признание на самом высоком уровне.