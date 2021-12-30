В Вологде и Череповце можно сдать елку на переработку и получить подарок

Фото: Вологда РФ

В Вологде и Череповце пройдет традиционная экологическая акция "дЕльный круговорот". Если вы не намерены любоваться своей елочкой до майских праздников, то есть отличный шанс помочь местному Ботаническому саду. Натуральные елочки переработают в щепу, которую используют в учреждении в качестве утеплителя для животных.

Акция по сбору живых новогодних елок пройдет в обоих городах 15 января. В Вологде с 11:00 до 14:00 часов на восьми площадках. По данным администрации города, пункты приема откроются в Вологодской слободе, на детской площадке на улице Северной, 36, на спортивной площадке на улице Преминина, 10 б, у Дворца спорта, а также в Рождественском и Фрязиновском парках, Ковыринском саду и Страсбургском сквере. Организацией мероприятия занимается молодежный центр «ГОР.СОМ 35».

В Череповце вашу елочку ждут 15 января с 10:00 до 13:00 на трех площадках: на площади у Ледового дворца, на пл. Металлургов, на пл. Химиков.

Директор Ботанического сада Яна Филиппова сообщила: «За сданные ели участники акции могут получить билеты на посещение Ботанического сада, а также другие подарки от спонсоров проекта».

В январе 2021 года в Вологде на акции удалось собрать 400 деревьев. Из них сделали более тонны щепы для животных.