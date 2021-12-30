Петербуржец решил не подавать на Деда Мороза в суд за подарки

Фото: Андрей АБРАМОВ

Петербуржский юрист решил отказаться от иска к Деду Морозу. Мужчина заявил в соцсетях, что многое за последнее время изменилось. На сторону Деда Мороза встал губернатор Вологодской области, а президент отметил, что станет адвокатом волшебника если нужно.

Игорь Мирзоев сообщил: "Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. То есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб".

Проблема по мнению бывшего истца все равно остается: волшебник дарит подарки лишь избранным и тем, кто хорошо себя вел. Это неправильно.

Конверт, в котором пришло заявление в суд

Напомним, история взорвала СМИ перед самым Новым Годом. Юрист даже опубликовал свое заявление на Деда Мороза для суда. Великоустюгский районный суд документы получил, только без списка подарков, заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины. Мужчине не досталось за 23 года ни одного подарка, не было исполнено ни одного желания... Он потребовал с волшебника исполнения публичных обещаний: по подарку за каждый год, 10 млн рублей и желания. После выступления президента петербуржец и не думал отказываться от заявления, его энтузиазм лишь усилился. Мужчина даже заявил, что с удовольствием встретится в суде с Владимиром Путиным: "Мне как раз нужен сильный оппонент". Позже его планы внезапно изменились.

Заявление

Теперь Игорь Мирзоев в соцсетях заявил, что возьмет в этом году на себя обязанности Деда Мороза и будет дарить подарки всем: «Буду дарить моим подписчикам подарки от моего юридического бюро. Неважно, хорошо вы себя вели или плохо. А даже если плохо — вы получите двойной подарок! Чтобы не было обидно».