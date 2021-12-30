Дмитрий Нагиев проснулся в поезде Деда Мороза в одной пижаме

Стоп-кадр "Как дядя Дима в чудо поверил".

Дмитрий Нагиев попал в беду - он проснулся в чужой пижаме в поезде Деда Мороза. А Лариса Гузеева работает там проводницей и имеет 36 лет трудового стажа в РЖД. Эдгар Запашный в нарушение всех норм везет в купейном вагоне настоящего тигра, а Юрий Куклачев - кошку, неизвестно есть ли на нее билет, но она без переноски!

Стоп-кадр "Как дядя Дима в чудо поверил".

И это еще не все.

Чай в вагоне-ресторане поезда Деда Мороза стоит 70 рублей. А дети чаще всего просят в подарок смартфон, велосипед и ... чтобы Нагиев, наконец, для них бесплатно сыграл Гамлета. Эти тайны выдал Александр Ширвиндт.

Короткометражный фильм «Как дядя Дима в чудо поверил» появился в интернете. Автор и режиссер 14-минутной новогодней истории - Андрей Фурманчук.

Стоп-кадр "Как дядя Дима в чудо поверил".

Единственное что огорчает - Родину Деда Мороза все упорно называют не Устюгом, а УстЮгом - с ударением на втором слоге.

Напомним, фирменный поезд Деда Мороза отправился 5 декабря из Великого Устюга по городам и весям России.

Первой остановкой передвижной резиденции Деда Мороза стала Вологда.