Стали известны истории вологжан, пострадавших от дистанционных мошенников

Мошенники совсем не жалеют вологжан перед Новым годом: поток обманутых в полицию не иссякает. Дистанционные аферисты подло провели пенсионерку, желавшую сыграть на бирже, вологжанина, грезившего о вечере с дамой, женщину, мечтавшую об искусственной елочке, и мужчину, который просто пытался спасти свои деньги от хакеров. Пресс-служба УМВД по Вологодской области рассказала истории вологжан, которые попались на удочку аферистов.

Первой жертвой стала 59-летняя жительница Верховажья. Неизвестный связался с ней по телефону и сделал заманчивое предложение в виде дополнительного дохода от инвестиций на бирже. Вологжанка сразу поверила человеку из телефона и отправила на счет мошенников 400 тысяч рублей.

39-летняя жительница Великого Устюга стала второй жертвой дистанционных аферистов. На этот раз через интернет. Женщина хотела приобрести искусственную елочку на сайте бесплатных объявлений, но свой заказ к праздниками так и не дождалась, а вот денег лишилась...

Третьим в полицию Вологды обратился 29-летний мужчина. Он пытался получить интим-услуги за деньги. Вологжанин выбрал на сайте понравившуюся жрицу любви и позвонил по указанному номеру. Там его заверили, что обязательно необходимо внести предоплату в размере 28 500 рублей. Деньги молодой человек перевел, а встречи так и не случилось.

Четвертым обманутым стал житель областной столицы. 35-летнему мужчину позвонили из "правоохранительных органов". "Важные люди" с другого конца провода предупредили вологжанина, что за его счетом следят злоумышленники. Для предотвращения подозрительных операций на карте и оказания содействия полиции нужно срочно оформить кредитку и обналичить 95 050 рублей через банкомат. Еще немного и аферисты сами возьмут на вас кредиты и украдут все деньги, поэтому кредитный лимит надо весь выбрать Средства важно было перевести на указанные счета. Далее мужчину вновь направили брать кредит уже в другом банке на сумму 65 000 рублей. Эти деньги тоже ушли на "безопасный счет". Вологжанин также перевел свои личные сбережения в 100 тысяч рублей через различные уличные терминалы. Аферисты получили с наивного вологжанина 273 750 рублей.

Правоохранители предупреждают вологжан: не надо верить из "банков" и "полиции", интересующихся данными вашей карты. Ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Информацию можно проверить, позвонив по верному номеру контактного центра банка. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов - удалите подозрительное сообщение"

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Приобретайте товар только на проверенных интернет-сайтах - внимательно смотрите на адрес сайта! Найдите официальный адрес в поисковиках. Отклонение даже в одной букве может привести вас на фишинговый сайт - сайт-копию, это инструмент работы мошенников.