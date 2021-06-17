В Думе Вологды медиков поздравили с праздником и вручили награды

Поздравляем медиков!

В областной столице в городской Думе 16 июня прошла встреча с сотрудниками вологодских больниц и поликлиник. Вологодская медицинская Ассоциация открыла череду праздничных мероприятий ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 20 июня. ВМА была создана недавно, 18 мая 2021 года. В ее задачи входит решение дефицита кадров, поддержка молодых специалистов, защита прав медработников и страхование от профессиональных рисков.

С Днем медицинского работника!

Глава города Вологды, председатель Правления Вологодской медицинской Ассоциации Юрий Сапожников поздравил врачей и медсестер с наступающим праздником и вручил им Почетные грамоты и Благодарности. Награждены были медики Вологодской областной клинической больницы, Вологодского областного онкологического диспансера, Вологодской городской больницы №1, станции скорой помощи им. Н. Л. Турупанова, городских поликлиник №№ 1,2,3,4.

Фото Вологодской городской думы

Сапожников заявил: «Каждый день люди в белых халатах находятся в постоянной готовности прийти на помощь. Уже больше года в условиях распространения коронавируса вы стоите на передовой, спасая людей от коварной инфекции. Уважаемые коллеги, благодарю вас за то, что выбрали медицину делом своей жизни и отдаете ей всю свою энергию, знания и время. Искренне рад встрече и возможности лично вручить заслуженные награды!».