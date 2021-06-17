Вячеслав Плахотнюк, адвокат: «Заграница не поможет»

-

9 июня 2021 года Комитет министров Совета Европы пообещал осенью вернуться к обсуждению вопросов исполнения некоторых решений ЕСПЧ, вынесенных против Российской Федерации – по делам Алексея Пичугина, Нефтяной компании «Юкос» и некоторым другим – всего шесть дел.

По делу бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности НК «Юкос» Алексея Пичугина Комитет министров хочет, чтобы приговор, вынесенный на фоне установленных Европейским Судом серьёзных процедурных нарушений, был пересмотрен по существу, а если это уже невозможно в рамках стандартного уголовного процесса, то Пичугина можно бы помиловать.

Российская Федерация считает Пичугина убийцей и указывает на то, что никакие «перегибы» следствия и оплошности суда не могут поколебать правильность постановленного приговора и справедливость назначенного наказания.

Что касается помилования, то государство миловать не обязано. Фактически отбывающий с июня 2003 года пожизненное заключение Алексей Пичугин трижды безуспешно подавал такое прошение, но только Президент вправе принять соответствующее решение и другие ветви власти указывать ему не вправе.

Причиной неисполнения решения ЕСПЧ по «Делу Юкоса» по выплате компенсаций бывшим акционерам на сумму около 1.8 млрд. евро Российская Федерация называет Постановление Конституционного Суда от 19 января 2017 года и новую редакцию статьи 79 Конституции, которая одобрена всенародным голосованием в 2020 году.

Комитет министров, в свою очередь настаивает на том, что решение Европейского Суда в части компенсаций не исполняется с 2014 года, обязательство по исполнению решений ЕСПЧ для всех участников Европейской конвенции является безусловным, а национальное законодательство не может создавать к этому препятствий. Более того, Комитет указывает, что национальное законодательство должно приводиться в соответствие с Конвенцией, а не наоборот.

Каждый упомянутый кейс является принципиальным для России и Комитету министров Совета Европы вряд ли стоит ждать, что лёд в отношении к Алексею Пичугину и «Юкосу» за лето растает.

В сентябре 2021 года заседание Комитета будет продолжено.